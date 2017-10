In het kort: coureurs blikken vooruit op GP van Japan

17:00 – De GP van Japan is geliefd bij de coureurs. Niet alleen houden ze van het circuit van Suzuka, ook de cultuur in het Aziatische land bevalt ze goed. Bovendien zijn de rijders vol lof over de Japanse fans. GPUpdate.net brengt een selectie van quotes van de coureurs in aanloop naar het evenement van dit weekend.



Pierre Gasly (Toro Rosso): "Natuurlijk associeer ik Suzuka ook met iets verschrikkelijks, vanwege de klap die uiteindelijk het overlijden van Jules Bianchi betekende. Wat Japan betreft: ik geniet van de tijd die ik er spendeer, ik moet zeggen dat ik het zelfs steeds leuker begin te vinden. De mensen zijn zo ontzettend netjes, ze behandelen elkaar met erg veel respect. Dat spreekt mij aan."



Daniel Ricciardo (Red Bull): "Vanuit Maleisië gaan we door naar Japan, met een korte tussenstop in Tokio. Die stad is zo uniek en ik ben dol op het lokale eten. Ik moet zeggen dat ik een tafel heb gereserveerd in een sushirestaurant dat ik al sinds vorig jaar wil bezoeken. Ik heb altijd al van Suzuka gehouden. Het is zwaar voor de coureur en een echt rijderscircuit."





Sergio Pérez (Force India): "De Grand Prix van Japan is één van mijn favoriete weekenden van het seizoen. We krijgen hier zoveel support. De Japanse fans zijn geweldig en ik kijk er echt naar uit om ze allemaal te ontmoeten. Er is één Japanse vrouw die zich altijd in de Mexicaanse kleuren kleedt. Ze heeft zelfs Spaans geleerd, speciaal om met mij te kunnen praten. Dat is een bijzondere ervaring.""Suzuka is gewoon een geweldig circuit. Het is ontzettend snel en het voelt fantastisch om in een Formule 1-auto door de esses in de eerste sector te gaan. Je hebt er de snelste bochten ter wereld, zoals de 130R. Dit is een echt rijderscircuit, met hogesnelheidsbochten waarin je de wagen echt moet pushen. Er hangt een geweldige sfeer. De Japanse fans zijn schitterend.""Na twee uitstekende races sta ik echt te popelen om terug te gaan naar Japan. Het is één van mijn favoriete landen en ik vind het altijd leuk om er tijd door te brengen. De laatste keer dat ik op Suzuka was, heb ik er gewonnen. Dat was in de Super Formula.""Ik hou ervan om naar Japan te gaan, want Suzuka is één van de mooiste circuits van de kalender om te rijden. Het heeft een goede flow, is heel snel en geeft een lekker gevoel. Op Suzuka boog ik op een prima en consistente reeks van resultaten. Ik kijk er dus naar uit om er weer de baan op te gaan. Hopelijk kan ik die reeks voortzetten.""Suzuka is zonder twijfel één van de mooiste banen ter wereld. Ik hou er echt van om daar te racen. Met de auto's die we dit jaar hebben zal het prachtig worden, gezien de hoge downforce en snelle bochten. Ik heb er dus echt zin in. De Japanse fans zijn ook geweldig. Zij behoren tot de beste die we gedurende het seizoen tegenkomen.""Voor mijn Formule 1-carrière was ik nooit in Japan geweest. Na mijn eerste race hier, in 2015, is het één van mijn favoriete Grand Prix-weekenden geworden. Daar zijn veel redenen voor: ik geniet van de lay-out van het circuit; de fans zijn fantastisch, gepassioneerd en heel vriendelijk; en de Japanse cultuur is heel anders en attractief. De cadeautjes die ik van de Japanse fans krijg, zijn waarschijnlijk de meest bijzondere van het hele jaar.""Suzuka blijft altijd een speciaal plekje voor mij, aangezien ik er drie jaar geleden op de vrijdag mijn testdebuut in de Formule 1 mocht maken. Het is een echte oldschool-baan, mijn favoriete bochten zijn de Esses in de eerste sector. Dat is gelijk ook het moeilijkste gedeelte van de baan. Bovendien moet je je goed concentreren om de setup in orde te krijgen."