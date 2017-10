Rosberg als analist voor Sky Sports op Suzuka

15:34 – Nico Rosberg is dit weekend als analist in de paddock te vinden. De 32-jarige Duitser, die begin december vorig jaar na het veroveren van de wereldtitel abrupt een punt achter zijn loopbaan als Formule 1-coureur zette, treedt voor de Grand Prix van Japan toe tot het team van Sky Sports.



"Ik vind het geweldig om te kunnen melden dat ik dit weekend in Japan aansluit bij het team van Sky F1", reageert Rosberg op de website van de Engelse sportzender. "Sinds ik eind vorig jaar ben gestopt, heb ik nog maar een paar Grands Prix bezocht. Ik ben blij om er weer bij te zijn."



Vorig jaar wist Rosberg namens Mercedes te winnen op Suzuka. "Dat was een prachtige overwinning", vervolgt de nog steeds regerend wereldkampioen. "Ik kijk ernaar uit om mijn inzichten en herinneringen aan Suzuka te delen. Ik hou van dat circuit en de fans zijn ook geweldig. Het is fijn om de kans te krijgen om de Japanse fans te bedanken voor hun ongelooflijke steun door de jaren heen."



Rosberg zal zowel de kwalificatie als race in Japan van analyses voorzien. Ook in de Duitse en Italiaanse huiskamers, waar de F1-rechten eveneens in handen van het Sky-netwerk zijn, zal hij te zien zijn.