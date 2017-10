Hamilton bovenaan in gekortwiekte tweede oefensessie

8:32 – Waar de eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan bol stond van de actie en daarnaast opgeschrikt werd door een zware klapper van Carlos Sainz, gebeurde er in de tweede oefensessie niet bijzonder veel. De middagtraining op het circuit van Suzuka werd met drie kwartier uitgesteld alvorens het licht op groen ging en toen dat eenmaal het geval was, lieten slechts vijf coureurs een tijd noteren.



De rijders kwamen in het begin van de eerste oefensessie en masse de baan op, aangezien er voor de middagsessie regen was voorspeld. Achteraf gezien was dat maar goed, want de hemelpoorten openden zich inderdaad tijdens de lunchpauze en de regenval was zo hevig, dat de wedstrijdleiding besloot de tweede training uit te stellen.



Safety Car-bestuurder Bernd Mayländer ging driemaal de baan op om de omstandigheden te checken: waar de Duitser tweemaal terugkwam met een nee, werd er na de derde run een ja gegeven. Wedstrijdleider Charlie Whiting liet weten dat de sessie van start zou gaan op wat normaliter het halverwegepunt zou zijn, echter: niemand stond te springen om als eerste de baan op te gaan. Na nog tien minuten van rust was Kimi Räikkönen uiteindelijk de eerste die de baan betrad, de Fin werd gauw gevolgd door de mannen van Renault.



De eerste tijd werd op de klokken gebracht door Sergio Pérez, Force India-teamgenoot Esteban Ocon wist de tijd van zijn collega ruim te verbeteren. Aan het rondje van Hamilton kon geen van beiden echter tippen: de Brit bracht een 1.48.719 op de klokken, waarmee hij 0.799 seconden rapper was dan Ocon. Naast het drietal reden verder Felipe Massa en Lance Stroll nog een getimede ronde, negen andere rijders gaven hun bolide kortstondig de sporen om te onverrichter zake terug te keren in de pitstraat.



Max Verstappen en Daniel Ricciardo bleven samen met Romain Grosjean, Pierre Gasly, Kevin Magnussen en Valtteri Bottas gedurende de gehele tweede vrije training in de pitbox staan.



De actie vervolgt op zaterdag: om 5.00 uur Nederlandse tijd begint de derde vrije training, drie uur later vangt de kwalificatie aan.