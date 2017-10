Mercedes-rijders opgelucht: "Beter gevoel dan in Maleisië"

10:10 – Ondanks dat Sebastian Vettel de snelste was op het droge tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan, hielden beide Mercedes-rijders een goed gevoel over aan de vrijdag in Suzuka. Lewis Hamilton noemde zijn wagen 'weer normaal', waar Valtteri Bottas ook merkte dat de grote tekortkomingen van Maleisië wegebben. Desondanks had de Fin nog wel enige problemen.



"Het was een interessante dag, het belangrijkste is dat de wagen een stuk beter aanvoelde dan in Maleisië", zegt Hamilton, die in de tweede vrije training zelfs bovenaan eindigde. Veel zei dat overigens niet, aangezien slechts vijf rijders de moeite namen om een geklokte ronde te rijden - dit vanwege de slechte weersomstandigheden. "Ik ben blij dat de eerste vrije training op het droge werd afgewerkt. De bolide voelt weer normaal aan, ik ben klaar om ermee te racen."



Teamgenoot Bottas onderstreept de woorden van Hamilton wat betreft het beter voelen, maar geeft aan zelf nog wel te worstelen met de zachtste compound die Pirelli heeft meegenomen naar de Suzuka International Racing Course. "In de eerste training voelde de wagen beter aan dan in Maleisië, maar er moeten nog een aantal dingen gebeuren om deze sneller te maken. Toch is het een stuk prettiger om het weekend op deze manier te beginnen, in vergelijk met vorige week. Op de softs ging het goed, op de supersofts won ik eigenlijk niets. Het belangrijkste wordt dus om die compound te begrijpen. De longruns waren niet slecht."



Bottas eindigde in de eerste vrije training uiteindelijk op de vijfde plaats, de tweede oefensessie liet de Fin verstek gaan.