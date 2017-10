Bottas wisselt versnellingsbak en krijgt vijf plaatsen straf

13:01 – Een nieuwe tegenvaller Valtteri Bottas: de Fin heeft de versnellingsbak van zijn Mercedes F1 W08 EQ Power+ moeten wisselen en gaat zodoende vijf plaatsen achteruit op de startgrid van de Japanse Grand Prix. Rijders moeten een versnellingsbak minstens zes opeenvolgende wedstrijden gebruiken, mits ze uitvallen. In dat geval hebben ze permissie om voorafgaand aan de volgende race een gloednieuwe te monteren.



Het is de tweede keer dit jaar dat Bottas met een dergelijke gridstraf te maken krijgt: in het begin van de zomer moest hij ook al eens vijf plaatsen inleveren op de startopstelling, destijds op Silverstone. Vanaf een negende plek wist de tweevoudig Grand Prix-winnaar zich op te werken naar een tweede plaats aan de meet, achter Mercedes-teammaat Lewis Hamilton.



Bottas besloot de ochtendtraining op het circuit van Suzuka als vijfde, op bijna een seconde van koploper Sebastian Vettel. In de verregende middagsessie kwam de Fin, evenals onder meer beide Red Bull-coureurs, niet de baan op.