Snelle Vettel heeft vertrouwen: "Wagen is heel sterk"

13:14 – Lewis Hamilton en Max Verstappen wonnen de afgelopen twee Grands Prix, maar het viel te betwisten of de Brit en de Nederlander dit ook gelukt was als Sebastian Vettel om de kop had kunnen strijden. De Duitse Ferrari-coureur is in de laatste weken bijzonder sterk en ook op het Japanse circuit van Suzuka reed de viervoudig wereldkampioen op vrijdagochtend naar de snelste tijd. 's Middags kwam Vettel slechts tot een installatieronde: de slechte weersomstandigheden noopten hem tot binnenblijven.



"We hadden een goede ochtendsessie, probeerden een aantal dingen. Het was goed om het vermogen van de wagen te voelen", spreekt Vettel na de verregende middagsessie. "Van vanmiddag wisten we dat het nat zou gaan worden. We hadden graag een beetje meer gereden, maar je kan niet genoeg rijden omdat je je regenbanden niet op wil roken. De resultaten van de afgelopen twee races waren niet best, maar de wagen is sterk. We hebben er alle reden toe om vertrouwen te hebben en ik weet zeker dat we er op zondag kunnen staan. Als de kwalificatie nat is, dan kunnen we ons verbeteren. Wat het weer ook zal doen, ik hoop dat we dat wat in de wagen zit, eruit kunnen halen."



Vettel heeft een achterstand van 34 punten ten opzichte van wereldkampioenschapsleider Lewis Hamilton: mocht de Brit in de komende vijf races telkens als tweede over de meet komen als zijn naaste rivaal alles wint, dan gaat Vettel met één puntje verschil met de titel aan de haal.