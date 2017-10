Ook Alonso loopt gridpenalty op: 35 plaatsen straf

4:26 – Na op Silverstone en in Monza al tegen gigantische gridstraffen te zijn aangelopen, gaat Fernando Alonso voor de derde keer dit jaar een behoorlijke penalty tegemoet. De Spanjaard zal 35 plaatsen moeten inleveren op de Japanse startopstelling, omdat McLaren vrijwel elke motorcomponent heeft moeten wisselen.



De tweevoudig wereldkampioen, die McLaren-kompaan Stoffel Vandoorne langszij zag komen in de stand om het wereldkampioenschap nadat de Belg in Maleisië een strakke zevende positie wist te scoren, is alweer toe aan zijn achtste interne verbrandingsmotor, zijn tiende turbolader, tiende MGU-H, achtste MGU-K, zevende batterij en zesde elektronicacontrolesysteem. Gebruik zal worden gemaakt van een Spec 3.7-Honda.



Sinds de Grand Prix van Hongarije heeft Alonso geen punten meer weten te scoren: op de Hungaroring werd de 36-jarige keurig zesde. In Maleisië kwam de Spanjaard nipt tekort: op het Sepang International Circuit werd Alonso elfde.