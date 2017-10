Palmer vierde rijder met gridstraf, twintig plekken achteruit

6:52 – In navolging van Valtteri Bottas, Carlos Sainz en Fernando Alonso zal ook Jolyon Palmer gridplaatsen in moeten leveren. De 26-jarige Brit verliest twintig plekken aangezien werkgever Renault drie motorcomponenten heeft moeten wisselen. Het is de derde keer dit jaar dat Palmer een gristraf krijgt: dat gebeurde de voormalig GP2-kampioen eerder al op Spa-Francorchamps en op Monza.



Een zesde turbolader, een zesde MGU-H en een vijfde interne verbrandingsmotor zijn geïnstalleerd in de wagen van Palmer, die zodoende twintig plekken verliest. Achteraan starten zal de Brit daarmee niet doen: Alonso moest vrijwel zijn gehele krachtbron vervangen en kreeg zodoende 35 plaatsen straf. Sainz gaat evenals Palmer twintig plekken achteruit, Bottas liet enkel een nieuwe versnellingsbak monteren en verliest zodoende 'slechts' vijf plaatsen.



Palmer wist de derde vrije training nog op een hoopvolle tiende plaats te besluiten: de Brit was 0.449 seconden langzamer dan Renault-teamgenoot Nico Hülkenberg.