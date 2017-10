Pérez onbestraft na vermeend hinderen van Stroll

11:32 – Sergio Pérez mag zijn zesde startplaats behouden, zo liet de wedstrijdleiding kort na de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan weten. De 27-jarige Mexicaan was op het matje geroepen vanwege het vermeend hinderen van Lance Stroll, maar na het bestuderen van verschillende videobeelden werd er niet overgegaan tot het uitdelen van een straf.



"Gedurende de kwalificatie minderden vele auto's hun snelheid bij het uitkomen van bocht zestien om een gat te creëeren ten opzichte van de wagen die voor hen reed", valt er in een persbericht van de FIA te lezen, waarin de stewards hun zegje doen omtrent de zaak Pérez-Stroll. "Doordat het in het eerste kwalificatiesegment vaak gebeurde, kon het incident tussen Pérez en Stroll ontstaan."



"Pérez was zich aan het voorbereiden op een rappe ronde, toen de Toro Rosso van Pierre Gasly op hem af kwam gesneld. Gasly passeerde Pérez, waartoe hij alle recht had. De interactie tussen Pérez en Gasly was aanleiding tot het incident tussen de eerstgenoemde en Stroll, aangezien de Force India precies in het pad van de Williams kwam omdat de Toro Rosso er net langs was gereden."



"Artikel 31.6 verbiedt 'onnodig' hinderen, maar daarvan is in deze geen sprake", meldt de wedstrijdleiding. "Pérez had niet in de positie gezeten als Gasly hem niet had gepasseerd. Dit heeft de situatie dusdanig in de kaart gespeeld dat de wedstrijdleiding heeft besloten geen verdere actie te ondernemen."



Gasly en Stroll haalden overigens beiden het tweede segment niet: zowel de Fransman als de Canadees kon uitstappen nadat de crash van Romain Grosjean het vroegtijdige einde van Q1 betekende.