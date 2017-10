Bochtensnelheid Suzuka bizar hoog: ongeluk op de loer?

16:15 – In de vier sessies die er tot aan de wedstrijd zijn verreden op het circuit van Suzuka, is de rode vlag vier keer getoond. Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen en Romain Grosjean vlogen er allen eens af in de trainingen of de kwalificatie en het valt te bezien of de race foutenvrij blijft. Met de nieuwe, bredere en snellere wagens is Suzuka – wat al een zeer uitdagend circuit was – ineens nóg uitdagender geworden.





Nieuwe wagens, nieuwe beleving

Grote klappers en Suzuka zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, vraag dat maar aan Giedo van der Garde. De Nederlander vloog bij de start van de race in 2013 op de achterkant van de bolide van Jules Bianchi, om vervolgens stuurloos rechtdoor de bandenstapel in te schieten. Bij de klap kwam 25g vrij – "hoofdpijn kreeg een nieuwe betekenis", grapte Van der Garde afgelopen week op zijn sociale kanaal. In 2009 was er eenzelfde verloop zichtbaar als dit jaar: de trainingen en met name de kwalificatie werden ontsierd door crashes, de allesbepalende sessie van de zaterdagmiddag moest maar liefst driemaal stil worden gelegd. Reden: aangezien er in de voorgaande twee jaren op Fuji was gereden, hadden meerdere coureurs nog geen ervaring op het listige circuit. Bovendien werd er gebruik gemaakt van wagens met totaal andere aerodynamica – voorafgaand aan 2009 werden er, evenals voor dit jaar, nieuwe reglementen geïntroduceerd.

Hoge bochtensnelheid funest?

Jaime Alguersuari, die tweeënhalve maand voor de krachtmeting in Japan zijn debuut had mogen maken voor Scuderia Toro Rosso, zorgde voor opschudding tijdens de race. De destijds pas 19-jarige Spanjaard verloor de controle over zijn STR04 en schoot bij het uitkomen van de razendsnelle 130R linksaf de muur in. Het talent kon op eigen kracht uitstappen, maar had in de daaropvolgende dagen behoorlijke spierpijn.Als zelfs zeer ervaren coureurs als Räikkönen en Grosjean hun wagens in de muur kunnen planten, dan kunnen we wellicht ons hart vasthouden voor de wedstrijd. Is het wachten op een rotsmak? De snelheden die dit jaar worden gehaald liggen hoger dan ooit, dat werd door de snaarstrakke poleronde van Lewis Hamilton andermaal bevestigd. De 130R wordt inmiddels sneller dan driehonderd kilometer per uur genomen.

Door: René Oudman



Plaatsen waar het goed mis kan gaan zijn er te over: de Esses zijn een aanslag op rijder en wagen, in met name de tweede Degner-bocht wordt een foutje keihard afgestraft. Voordat de 130R wordt aangedaan moet er afgerekend worden met Spoon – een rechter doordraaier waarbij het astroturf aan de buitenzijde fungeert als een ijsbaan. Bottas ondervond het aan den lijve in de derde vrije training, de tweevoudig Grand Prix-winnaar kon zijn Mercedes na op het kunstgras te zijn gekomen niet meer uit de vangrail houden."Een interessante derde training op zaterdag. Twee rode vlaggen en twee klappers! Het gemis aan uitloopstroken doet de Formule 1-wagens geen goed", zette Alexander Wurz, voorman van de belangenorganisatie van de coureurs (GPDA) op zijn persoonlijke kanaal. "We hebben ook veel teveel asfalt naast de banen", vervolgt de Oostenrijker, die de uitdaging als positief beschouwt.Met niet onbesproken types als Jolyon Palmer en Kevin Magnussen op de grid, een startopstelling die opgeschud is door motorgerelateerde straffen, een titelgevecht dat steeds dichterbij haar climax komt en wagens die een hogere bochtensnelheid hebben dan in de voorgaande 67 Formule 1-seizoenen ligt een ongeluk op de loer. Aan de coureurs om hun wagens zondag in het rechte spoor te houden.