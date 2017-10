Palmer rijdt in Japan laatste race voor Renault, Sainz komt

13:15 – De Grand Prix van Japan zal de laatste race worden waarin Jolyon Palmer zijn kunsten voor het team van Renault mag laten zien. De Brit wist dit seizoen slechts incidenteel uit de schaduw van ploeggenoot Nico Hülkenberg te stappen en baarde vooral opzien door middel van crashes en andere onwenselijke incidenten. Palmer heeft het nieuws via sociale media zelf wereldkundig gemaakt. Carlos Sainz wordt na Japan zijn opvolger.



"De race van morgen in Japan zal mijn laatste voor het team van Renault zijn. Dankzij mijn gridpenalty start ik dan wel achteraan, maar ik zal er zoals altijd alles aan doen om naar voren te komen", laat hij via zijn eigen Instagram-account weten. "Ik wil iedereen bedanken voor de steun die jullie mij de afgelopen twee jaar hebben gegeven, dat betekent erg veel voor mij", aldus de verklaring van de onfortuinlijke Brit.



In Singapore werd al aangekondigd dat Palmer voor volgend seizoen overbodig was bij Renault. Meteen nadat de Franse stal Carlos Sainz als zijn opvolger presenteerde, groeide het aantal geruchten over een vroegtijdig vertrek van de Brit. De jonge Spanjaard zou in Maleisië al in bolide van Palmer mogen plaatsnemen, maar dit ging niet door en leidde enkel tot verschuivingen binnen Toro Rosso. Een week later blijkt het nieuws echter toch onvermijdelijk: exit Palmer.



Palmer bezette sinds het seizoen 2016 een racestoeltje bij het team van Renault en was daarvoor reserve- en testrijder onder de vlag van Lotus. 'De zoon van' reed tot dusver 34 Grand Prix in de Formule 1 en wist daarin slechts het bescheiden aantal van negen punten te verzamelen. Een zesde plaats tijdens het waterballet in Singapore dit jaar betekende voor Palmer het beste resultaat in zijn zeer korte Formule 1-loopbaan.