Hamilton zet stap naar vierde titel, Verstappen tweede

8:31 – Voor de zomerstop moest Lewis Hamilton het onderspit delven ten opzichte van Sebastian Vettel, maar na de vier verplichte vakantieweken valt alles de kant van de Britse Mercedes-coureur op. Waar Vettel in Japan na vier rondjes zijn Ferrari de pits in moest sturen met een falende bougie en zodoende zijn tweede nulscore in drie wedstrijden liet noteren, boekte Hamilton alweer zijn achtste overwinning van het jaar. Max Verstappen werd, zeer kort achter Hamilton, keurig tweede.



Na het startongeval in Singapore wist Vettel wat hem te doen stond in Maleisië: om de achterstand op Hamilton beperkt te houden, zou de viervoudig wereldkampioen de wedstrijd op Sepang moeten winnen om een mogelijke vijfde titel in het vizier te houden. Falende mechanica stak een spaak in het wiel van de Ferrari-coureur en na een mislukte kwalificatie startte Vettel achteraan. Hamilton werd tweede achter Verstappen en liep daarmee waardevolle punten uit.



Zodoende moest het gebeuren in Japan. Op het circuit van Suzuka, waar Vettel in het verleden al viermaal had weten te winnen en bovendien zijn tweede wereldtitel scoorde (in 2011) moest er een stuk van de achterstand, die inmiddels 34 punten bedroeg, worden afgeknabbeld. 's Zaterdags was er niets in te brengen tegen Hamilton - door de gridstraf van Valtteri Bottas werd Vettels derde tijd echter omgezet in een tweede startplaats en zodoende was er een mogelijkheid. De warmere temperaturen zouden eveneens uitkomst moeten bieden - de Mercedes W08, de 'diva', zou het moeilijk kunnen krijgen.



Niets van dat echter: het was, alweer, Vettel die het te verduren kreeg. Op de startopstelling werd duidelijk dat er een probleem was met zijn SF70H en in de eerste ronde werd pijnlijk duidelijk dat de Italiaanse bolide snelheid tekort kwam. Verstappen, die na een sterke start Red Bull-collega Daniel Ricciardo in de eerste bocht te grazen wist te nemen, kon Vettel eenvoudig passeren. Ook Force India-rijder Esteban Ocon, die perfect wegkwam vanaf P5, Bottas en Sergio Pérez rekenden de Ferrari met gemak in.



Voor het begin van ronde vijf kon Vettel zich melden in de pitstraat, om uit te vallen. De Duitser had het nog even aangezien tijdens de Safety Car-fase die nodig was doordat Carlos Sainz in zijn laatste race voor Toro Rosso na enkele bochten het grind inschoof en zijn wagen tegen de muur parkeerde, maar er bleek niets meer mogelijk. Hamilton kon ondanks dat Verstappen hem nooit uit het oog verloor de wedstrijd controleren en de 25 punten die hij op Suzuka wist te scoren kunnen een basis vormen voor zijn vierde wereldtitel. De voorsprong op Vettel bedraagt inmiddels 59 punten: op zijn geliefde Circuit of the Americas kan Hamilton wereldkampioen worden.



In de slotronden kon Verstappen rap dichterbij komen, maar Hamilton wist te controleren en hield de Nederlander op achterstand. Achter Hamilton en Verstappen reed Ricciardo naar zijn negende podiumplaats van het seizoen; de Australiër wist de op softs gestarte en na een éénstopper - waar overigens de hele top twaalf voor opteerde - op supersofts rijdende Bottas achter zich te houden. Kimi Räikkönen besloot een inhaalrace op P5 - de Fin was vanaf de tiende startpositie na een stoeipartij met Stoffel Vandoorne teruggevallen naar de veertiende plaats, waarvandaan hij zich terug naar voren knokte. De Force India's werden het kind van de rekening, al mag de Brits-Indiase stal tevreden zijn met de veertien punten die Ocon en Pérez wisten te scoren dankzij P6 en P7.



Een team dat ook zeker met een glimlach zal terugkijken op de Japanse Grand Prix is Haas: Kevin Magnussen en Romain Grosjean reden allebei naar een puntenfinish door respectievelijk achtste en negende te worden. De Deen maakte extra punten mogelijk door zijn Amerikaanse wagen via een gewaagde inhaalmanoeuvre langs de Williams van Felipe Massa te werken, waardoor de Braziliaan van zijn a propos raakte. Grosjean kon Massa, die uiteindelijk het laatste puntje mocht veroveren, zodoende ook passeren.



Naast Vettel en Sainz reikten ook Nico Hülkenberg (vastzittend DRS) en Marcus Ericsson (crash) niet tot de eindstreep, Lance Stroll moest kort voor het vallen van de vlag opgeven nadat zijn rechtervoorband spectaculair los was gekomen van het wiel. De stuurloze Williams wist een achteropkomende Red Bull nipt te ontwijken. Buiten de punten maar wel over de finish kwamen Fernando Alonso, Jolyon Palmer, Pierre Gasly, Vandoorne en Pascal Wehrlein.



De volgende Grand Prix is over twee weken: op 22 oktober staat de wedstrijd op het Circuit of the Americas in Texas op het programma.