Verstappen weer naar het podium: "Wagen steeds beter"

8:55 – Na de Grand Prix van China, waarin Max Verstappen als derde over de meet kwam, leek alles tegen te zitten voor de Nederlandse Red Bull-coureur. De 20-jarige viel zevenmaal uit in twaalf wedstrijden tijd en het kampioenschap, waar voorafgaand aan het seizoen over werd gerept, werd een utopie. In de laatste races gaat het echter weer de goede kant op - waar Verstappen in Maleisië de ban brak door te winnen, werd hij in Japan na een strakke race tweede.



"Het was wederom een geweldige dag", kijkt Verstappen na afloop met een glimlach terug op de Japanse Grand Prix. Bij de start had de Nederlander teammaat Daniel Ricciardo weten te verschalken, om zijn Red Bull kort daarna langs de met problemen kampende Sebastian Vettel te werken. "De snelheid die we vandaag getoond hebben is bemoedigend. Ik had wat problemen met de linkervoorband tijdens mijn eerste stint, die ik afwerkte op supersofts. Op de soft wist ik echter het tempo van Lewis Hamilton prima bij te houden."



De Brit won de race op het circuit uiteindelijk, maar de matblauwe wagen van Verstappen raakte nooit uit zijn spiegels. "Ik probeerde nog wat in de slotronden, maar het is hier moeilijk om in te halen", sprak de Nederlander, die het gat in de laatste fase van de wedstrijd behoorlijk wist te dichten. Achterblijvers gooiden roet in het eten van Verstappen, die prima kon leven met een tweede plek. "De wagen wordt elke race beter en daar ben ik heel erg blij mee."



Dankzij zijn tweede plaats heeft Verstappen de grens van de honderd punten eindelijk doorbroken: de Nederlander bezet nog altijd de zesde plek in het kampioenschap, inmiddels staan er 111 punten achter zijn naam.