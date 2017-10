Bottas speelt tweede viool: "Kwam een paar ronden tekort"

10:24 – Valtteri Bottas eindigde de race in Japan als vierde, maar bewees voor Mercedes vooral zijn diensten als tweede viool. Toen Max Verstappen Lewis Hamilton naderde, offerde de Fin zichzelf op voor het team. Hij liet Hamilton voorbij, wist Verstappen nog enkele ronden op te houden, alvorens hij zijn eigen pitstop maakte. Het opgelopen tijdverlies bleek voor hem persoonlijk in de laatste ronden zeer kostbaar.



"Ik heb daar uiteindelijk misschien wel het podium verloren. Mijn tempo was toen wel goed, maar door dat tijdverlies kwam ik een paar ronden tekort", luidde zijn verklaringen tegenover Ziggo Sport. "Maar vandaag bleek wel dat onze strategie in elk geval goed was. De supersofts gaven ons aan het einde nog kansen, maar het was net niet genoeg om die Red Bull te pakken", voegde hij daar tegenover Sky Sports aan toe.



Na afloop droop de teleurstelling dan ook van zijn gezicht af. Zijn rol als tweede coureur werd hem vandaag pijnlijk duidelijk, waardoor hij zijn eigen ambitie van ondergeschikt belang is. "Ik ga nog wel voor de tweede plek in het kampioenschap vechten, maar het is natuurlijk heel anders dan echt om de titel strijden. Dat ziet er voor Lewis nu gewoon heel goed uit. Ik zal er echter nog wel alles aan doen om die tweede plek te pakken", reflecteert hij op de uitvalbeurt van Sebastian Vettel.



Deze nieuwe teleurstelling komt bovenop een aantal races waarin Bottas al duidelijk in de schaduw van Hamilton moest acteren. Het is voor de Fin een pijnlijke constatering, al probeert hij wel de nodige verbeterpunten mee te nemen naar volgend seizoen. "Ik heb dit jaar en ook dit weekend zeker veel geleerd voor het volgende jaar, maar eerlijk gezegd ben ik daar nog niet echt mee bezig. Ik wil eerst dit seizoen in de laatste races gewoon goed afsluiten."