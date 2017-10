Force India scoort veertien punten dankzij teamorders

10:29 – De vlieger dat de samenwerking tussen de Force India-coureurs in 2017 tot dusver vlekkeloos verliep gaat zeker niet op, maar in tegenstelling tot eerdere Grands Prix lieten Esteban Ocon en Sergio Pérez elkaar in Japan eens leven. De Fransman viel na een sterke start terug tot P6 en kwam voor de deur bij zijn Mexicaanse collega, die zijn stalmaat door een teamorder niet mocht passeren.



De veertien punten die er op het spel stonden waren de teamleiding teveel waard, zo kreeg Pérez te horen. "We hebben het maximale eruitgehaald, zowel op zaterdag als zondag", vertelt de Mexicaan na afloop tegenover de camera van Sky Sports. "Ik mocht Esteban niet passeren en dat snap ik wel. Ook al maakte hij een foutje bij de herstart waardoor ik me erlangs had kunnen werken, heb ik dat niet gedaan omdat het niet toegestaan werd door het team. Wat Force India betreft maakt het natuurlijk niet uit wie zesde en wie zevende wordt: wat telt zijn de veertien punten."



Ocon, die na een wereldstart op de derde plaats kwam te rijden, baalt een klein beetje. "Natuurlijk is het goed om zesde te worden", zegt hij tegen hetzelfde medium als waar Pérez zijn verhaal voor uit de doeken deed, "maar we komen nog altijd dat kleine beetje snelheid tekort om met de echte top mee te vechten. Ik had een geweldige start en kon me langs Daniel Ricciardo werken en heb daarna het uiterste uit de wagen proberen te halen. P6 is een goed resultaat."



Pérez en Ocon zijn na zestien races samen goed voor 147 punten: de ervaren Mexicaan scoorde er 82, zijn zes jaar jongere collega uit Noord-Frankrijk heeft inmiddels 65 stuks achter zijn naam staan. De vierde plaats in het constructeurskampioenschap lijkt Force India niet meer te kunnen ontgaan, naaste belager Williams kijkt met nog vier wedstrijden voor de boeg tegen een achterstand van liefst 81 punten aan.