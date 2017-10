Sainz zegt 'sorry': "Minder grip dan ik had verwacht"

10:36 – Carlos Sainz had gehoopt zijn tijdperk bij Scuderia Toro Rosso beter af te sluiten. De 23-jarige Spanjaard viel zondag in de Grand Prix van Japan al binnen één ronde uit. Sainz, die de volgende race in Austin Jolyon Palmer opvolgt bij Renault, kwam in de S-bochten op het vuil terecht en vloog daardoor van de baan en zag zo een einde aan zijn wedstrijd komen.



Sainz moest als gevolg van een gridstraf wegens het wisselen van meerdere power unit-elementen als negentiende vertrekken. "Als je op een eenstopper staat, dan weet je dat je bij de start risico's moet nemen. Ik heb mijn best gedaan om posities te winnen, maar het heeft niet goed uitgepakt. Aan de buitenkant was minder grip dan ik had verwacht", aldus Sainz bij Sky Sports. "Ik verloor de auto op het vuil."



"Ik wil 'sorry' zeggen tegen iedereen van het team, want zo wilde ik mijn tijd hier niet afsluiten. Maar zo gaat het in het leven. Soms lukt het als je risico's neemt, maar soms ook niet", vervolgt Sainz. Op de vraag of het moeilijk is om gedurende het seizoen van team te wisselen, antwoordt hij: "Het is een uitdaging om aan een nieuwe auto te wennen en dat zal tijd kosten, maar ik ben er om te werken. Ik heb er vertrouwen in dat ik het meteen kan doen."