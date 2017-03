Mick Schumacher: "Mijn vader is mijn voorbeeld"

13:38 – Hij praat eigenlijk nooit over zijn vader, maar nu hij langzaam maar zeker opklimt op de internationale autosportladder ontkomt Mick Schumacher er niet aan. In een interview met het Duitse RTL praat de 'zoon van' kort over zijn vader. Niet over diens huidige situatie, maar over zijn staat van dienst als coureur.



De 18-jarige Schumacher schoof deze winter op van de Formule 4, waar hij vicekampioen werd in het Duitse en Italiaanse kampioenschap, naar de Europese Formule 3. Hij rijdt in 2017, evenals in 2016, voor Prema. Zijn doel is duidelijk, aan ambities geen gebrek: "Mijn doel is om ook wereldkampioen te worden in de Formule 1. We zullen zien wanneer dat zover is", zegt de jonge Duitser. Wereldkampioen worden in de F1, het lukte zijn vader zeven keer. Daarmee is hij de meest succesvolle coureur ooit in de historie van de sport en een groot voorbeeld voor zijn zoon. "Mijn voorbeeld is mijn papa. Simpelweg omdat hij de beste is. Hij is mijn idool."



In totaal boekte Mick Schumacher vorig seizoen tien overwinningen in de F4. In de Duitse variant van het kampioenschap bleef Joey Mawson hem voor, in Italië moest hij zijn meerdere erkennen in Marcos Siebert.