Günther wint ook in Hongarije en grijpt leiding in stand

11:35 – Maximilian Günther heeft zijn derde opeenvolgende overwinning geboekt in de Europese Formule 3. De 19-jarige Duitser domineerde zaterdag de eerste race van het weekend op de Hungaroring en greep tevens de leiding in het klassement, mede omdat Lando Norris en Joel Eriksson niet verder kwamen dan respectievelijk de achtste en tiende plek.



Nadat hij vier weken geleden in Pau de tweede en derde wedstrijd winnend afsloot, greep Günther vrijdag in de natte kwalificatie in Hongarije de poleposition voor de eerste race. De Prema-coureur behield bij de start de koppositie en reed nadien onbedreigd naar de finish. Hij zegevierde met 5,8 seconde voorsprong op nummer twee Jake Hughes, Force India-protegé Jehan Daruvala eindigde op plaats drie.



Norris en Eriksson kwamen als gedeelde koplopers in het klassement naar de Hungaroring, maar stelden teleur in de eerste kwalificatiesessie. McLaren-junior Norris hield met een zevende startplek de schade nog wel redelijk beperkt, maar Eriksson kwam niet verder dan de zeventiende en voorlaatste tijd.



In de race beleefde Norris een moeizame openingsfase, die hem deed terugvallen naar plaats negen. Dat werd P8 aan de finish, omdat de regerend kampioen in de Formule Renault 2.0 Eurocup Mick Schumacher nog wist te passeren in een stevig duel. Laatstgenoemde hield Eriksson wel achter zich in de strijd om de negende plek. De Zweed werkte zich in het begin van de wedstrijd snel naar voren en dook vervolgens op in de spiegels van Schumacher, maar de zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher maakte zijn Prema breed genoeg om de Motopark van Eriksson in een rondenlang gevecht achter zich te houden.



Door zijn overwinning komt Günther op 162 punten, waarmee hij ruim aan kop gaat in de tussenstand. Norris volgt met 143 punten op de tweede positie, Eriksson staat derde met 140 punten. De tweede en derde race op de Hungaroring zijn zondag.