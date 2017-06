Ilott deelt lakens uit in Hongarije, Norris buiten punten

12:02 – De winstreeks van Maximilian Günther is een halt toegeroepen: na drie achtereenvolgende overwinningen heeft de Duitser ditmaal de zege aan een andere coureur moeten laten. De tweede Formule 3-race op de Hungaroring is namelijk een prooi geworden voor Callum Ilott. De 18-jarige Brit klopte Joel Eriksson, Ferrari-junior Guan Yu Zhou werd derde. Het weekend van toptalent Lando Norris verloopt van kwaad tot erger: op zaterdag ging het al niet naar wens, op de zondagochtend kwam de jonge Brit niet verder dan P14.



Met zijn derde opeenvolgende zege greep Günter op de zaterdag in Hongarije eveneens de leiding in de titelstrijd - de blikvangers van de openingsweekends, Norris en Eriksson, kwamen niet verder dan een achtste en een tiende plaats. Waar Eriksson in de tweede race zijn vorm wel weer terug wist te vinden, liet Norris het bij de start direct afweten. De 17-jarige kwam in eerste instantie niet van zijn plek, om na wat gestotter toch aan te kunnen sluiten bij het veld.



Na in de openingsronde met rivaal Eriksson te maken hebben gehad, kon Ilott eenvoudig een grote voorsprong opbouwen om zo zijn derde seizoenszege te boeken. Door de 25 punten die aan zijn overwinning verbonden zijn zet Ilott een goede stap in de titelstrijd, dat door de resultaten van dit weekend weer compleet openligt. Günther is nog eerste, de Duitser heeft echter slechts vier puntjes over ten opzichte van Eriksson. Norris is op achterstand gekomen door zijn twee mindere races: de McLaren-junior heeft negentien punten minder dan Günther.



Jake Hughes en David Beckmann kwamen als vierde en vijfde over de eindstreep, Joey Mawson en Jehan Daruvala sloten aan achter Günther. De laatste puntenposities werden ingenomen door Mick Schumacher en Ferdinand Habsburg: het weekend in Hongarije zal worden afgesloten met een derde race op de late zondagmiddag.