Derde seizoenszege voor Norris na ijzersterk optreden

9:54 – Lando Norris heeft de nare nasmaak van de zaterdagse Formule 3-race op de Norisring weg weten te spoelen. De Britse jongeling, die deel uitmaakt van de opleidingsploeg van McLaren, kwam vanaf de vierde startplaats naar voren gereden om in de slotfase polesitter Ralf Aron de leiding na een prachtig duel te ontfutselen. Het is de derde seizoenszege van Norris, die ook in de eerste twee weekends al eens wist te zegevieren.



Hitech-coureur Aron, vorig jaar nog ploegmaat van Lance Stroll en Maximilian Günther bij Prema, leek een uitstekende uitgangspositie te hebben nadat hij zich als eerste kwalificeerde. De Est reed weg bij de rest van het veld en kon het zoet van de overwinning al ruiken, toen Norris zich opwerkte. Eerst moest klassementsleider Günther eraan geloven, vervolgens werd Jake Hughes - met wie Norris op zaterdag nog in aanraking werd gekomen, wat hem op een tijdstraf kwam te staan, iets waar Hughes het overigens niet mee eens was - ingerekend.



Aron verdedigde zijn leiding met hand en tand, maar het was niet voldoende om Norris af te houden. De 17-jarige wist na lang te hebben geprikt zijn wagen langszij te krijgen, om zo met de overwinning aan de haal te gaan. Een podiumplaats was Aron evenmin gegund: de Est zeilde bij de hairpin rechtdoor en zag zodoende Hughes, Günther én Jehan Daruvala voorbij schieten.



Günther bouwt zijn voorsprong in het klassement uit: de Duitser heeft inmiddels 218 punten, waar naaste rivaal Joel Eriksson momenteel 196 stuks op zijn conto heeft. Norris volgt op dertien punten van de Zweed: Callum Ilott, die in 2017 al drie races wist te winnen, kwam er in het tweede bedrijf op de Norisring niet aan te pas. De Brit heeft daardoor inmiddels een forsere achterstand op leider Günther.