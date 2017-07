F3-coureur Makino breekt pols en wacht lange revalidatie

14:53 – Een ogenschijnlijk vrij lichte crash komt Tadasuke Makino duur te staan. De Japanner heeft aan zijn ongeluk in de derde Formule 1-race op de Norisring een gebroken pols overgehouden, meldt zijn team.



Makino vergaloppeerde zich in een poging Harrison Newey in te halen. Hij koos de binnenkant, maar verremde zich en schoof tegen de Van Amersfoort Racing-auto. Dat gebeurde op vrij lage snelheid en dus leek er weinig aan de hand, maar de fysieke schade bij Makino is aanzienlijk. Hij heeft zijn pols gebroken en is acht tot tien weken uit de roulatie. Hierdoor mist de Hitech-coureur de raceweekenden in Spa-Francorchamps en Zandvoort.



Met tien punten staat Makino voorlopig zeventiende in het Formule 3-kampioenschap. Het is voor de 20-jarige Japanner zijn eerste seizoen in deze klasse, in 2016 werd hij vijfde in de Japanse Formule 3.