Derde Belgische race levert Norris vijfde seizoenszege op

16:01 – Hij won de eerste race en werd de schlemiel van de tweede, maar Lando Norris heeft het Belgische weekend in het Europese Formule 3-kampioenschap op de best denkbare manier af weten te sluiten. Het 17-jarige Britse talent, wie komende week zijn eerste meters mag afleggen in een huidige Formule 1-auto, won de derde krachtmeting op het circuit van Spa-Francorchamps.



Vlak voor aanvang van de 24 uur van Spa-Francorchamps, het klapstuk van dit weekend in de Ardennen, mochten de Formule 3-talenten nogmaals hun kunsten vertonen. Zoals gezegd had Norris al een zege op zak: ook Ferdinand Habsburg, het achterkleinkind van de voormalige koning van Oostenrijk-Hongarije, kraaide victorie in België. Voor de adellijke Oostenrijker betekende het zijn eerste overwinning in de klasse.



Norris had zich eigenlijk naar de pole getraind voor de derde race, maar moest door een gridstraf aanvangen vanaf P4. Geen probleem voor de Brit: toen de Safety Car kort na de start uit moest komen vanwege een harde klap van kampioenschapsleider Maximilian Günther, had Norris zich al opgewerkt naar de tweede plek. Op het rechte stuk van Kemmel werd koploper Guan Yu Zhou, de Chinees waarmee hij vrijdagmiddag nog in aanraking kwam, ingerekend.



Zhou zou uiteindelijk als derde over de meet komen, achter de Zweed Joel Eriksson. De Prema-teammaat van onder meer Günther passeerde collega Callum Ilott in de slotfase: de Brit moest genoegen nemen met de vierde plek. Jehan Daruvala kwam voor Habsburg en Ralf Aron als vijfde over de eindstreep.



De strijd om het kampioenschap wordt er alsmaar spannender op: door zijn nulscore blijft Günther op 266 punten staat, Norris heeft er inmiddels 248 stuks achter zijn naam staan. Daarmee loopt de Brit uit op Eriksson, die de derde plaats bezet met 240 punten. Het Europese Formule 3-kampioenschap wordt over drie weken vervolgd, wanneer men afreist naar het Circuit Zandvoort.