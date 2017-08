Ongenaakbare Norris vernedert concurrentie op Zandvoort

11:22 – De eerste wedstrijd van het Europese Formule 3-weekend op het Circuit Zandvoort is een prooi geworden voor McLaren-protégé Lando Norris. De 17-jarige Brit snelde vanaf de poleposition naar zijn zesde zege van deze jaargang.



Het begin van de eerste krachtmeting werd opgeschrikt door een op zijn kop stuiterende David Beckmann: een kettingreactie, veroorzaakt door een te opportunistische Guan Yu Zhou, deed de rijder van Motopark ondersteboven in het grind belanden. De situatie oogde naar, maar na professioneel werk van marshals en medici kon Beckmann op eigen kracht naar de Medical Car wandelen.



Ver achter de dominante Norris kwam Joel Eriksson als tweede over de meet, voor de sinds dit weekend in Force India-kleuren rijdende Maximilian Günther - de jonge Duitser is door een nieuwe sponsorovereenkomst vanaf heden eveneens gehuld in het roze. Achter Günther kwam Ferdinand Habsburg als vierde over de eindstreep, voor Callum Ilott.



Op zondag worden de tweede en de derde wedstrijd verreden: deze starten respectievelijk om 11.05 uur en 16.55 uur.