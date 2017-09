Florescu maakt seizoen af voor Motopark in Europese F3

10:03 – In navolging van het team van Carlin verschijnt ook Motopark komend weekend op de Nürburgring met vijf wagens, in plaats van de gebruikelijke vier. Naast David Beckmann, Keyvan Andres, Makino Sato en blikvanger Joel Eriksson schuift de jonge Roemeen Petru Florescu aan. In tegenstelling tot Carlin, dat eenmalig een extra wagen runt voor Sacha Fenestraz, blijft de vijfde Motopark-bolide de rest van het seizoen actief.



De 18-jarige Florescu vertoont zijn kunsten normaliter in het Euroformula Open-kampioenschap, na vijf van de acht raceweekends bezet de Roemeen de negende plaats in het tussenklassement. Een zesde plaats was zijn beste resultaat: deze positie behaalde hij tweemaal.



Florescu heeft al enige ervaring met Formule 3-machines: eerder dit jaar reed hij al in de Britse F3, ook kwam de tiener uit in het Spaanse equivalent van de opleidingsklasse.