Norris heeft titel in Europese Formule 3 voor het grijpen

11:48 – Lando Norris kan vandaag (zondag) zijn vijfde titel in drie jaar tijd veroveren. De 17-jarige Brit werd vanochtend in de tweede wedstrijd van het Europese Formule 3-weekend op de Red Bull Ring tweede achter Joel Eriksson en kan daardoor in de derde race, die later op de dag wordt gehouden, het kampioenschap veiligstellen.



Maximilian Günther, de nummer twee van het klassement, moest in de tweede race op de Red Bull Ring genoegen nemen met de achtste plaats. Daardoor is het verschil tussen Norris en de Duitser nu 84 punten. Norris heeft dankzij zijn tweede plek 411 punten, Günther verzamelde er 327. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan in dit F3-seizoen. Om 16.55 uur vanmiddag is de derde en laatste race op de Red Bull Ring, het seizoen eindigt over drie weken met drie wedstrijden op de Hockenheimring.



Het tweede treffen op de Red Bull Ring verliep vrij tam. Eriksson startte vanaf poleposition en behield de leiding van start tot en met finish. Norris mocht als tweede vertrekken en wisselde ook nimmer van positie. De McLaren-junior drong in de eerste ronde wel even aan bij Eriksson, maar settelde daarna voor P2. Aan de streep was het gat tussen Eriksson en Norris 0,9 seconde. Nikita Mazepin, Callum Ilott en Jehan Daruvala werden derde, vierde en vijfde. Op die plaatsen waren zij ook gestart. De laatste punten gingen naar Ralf Aron, Jake Hughes, Günther, Joey Mawson en Ferdinand Habsburg. Günther lag vrijwel de hele wedstrijd negende, maar in de laatste omloop viel Habsburg van P8 terug naar P10.



In 2015 werd Norris kampioen in de MSA Formula, dat tegenwoordig bekendstaat als de Britse Formule 4. Vorig jaar was hij de beste in de Toyota Racing Series en veroverde hij twee titels in de Formule Renault 2.0. In laatstgenoemde klasse won Norris de Europese en Noord-Europese variant.