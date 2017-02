Pertamina Arden legt Gelael en Nato vast voor GP2-seizoen

12:20 – Norman Nato, het afgelopen seizoen goed voor twee overwinningen en een vijfde plaats in het eindklassement, plakt er nog een jaar in de GP2 Series aan vast. De 24-jarige Fransman verkast van Racing Engineering naar Arden, dat vanaf de komende jaargang de steun van sponsor Pertamina heeft.



Bij Pertamina Arden, zoals het team gaat heten, krijgt Nato de Indonesiër Sean Gelael als teamgenoot. Geheel toevallig is dat niet, ook hoofdsponsor Pertamina is namelijk Indonesisch. Met de steun van datzelfde bedrijf reed Gelael afgelopen seizoen bij Campos in de GP2, hij eindigde als vijftiende in het kampioenschap. Het absolute hoopgtepunt van zijn jaar was een tweede plaats in de hoofdrace op de Red Bull Racing.



De GP2 Series maakte onlangs zijn kalender voor het nieuwe jaar bekend. De eerste races zijn in Bahrein, begin april. In totaal staan er elf evenementen op de kalender, waarvan één los van de Formule 1.



Bekijk hier het voorlopige deelnemersveld van de GP2 Series in het seizoen 2017.