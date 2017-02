Renault-talenten Rowland en Latifi bij DAMS in 2017

10:17 – Het GP2-team van DAMS bestaat komend seizoen uit twee talenten uit de Renault Sport Academy; Nicholas Latifi en Oliver Rowland. Dat heeft het Franse team maandag bekendgemaakt.



Voor Rowland en Latifi wordt het hun tweede volledige seizoen in de GP2. Het afgelopen jaar reed de Brit voor het Nederlandse MP Motorsport, Latifi stond al onder contract bij DAMS. Hij vormde daar in 2016 een team met Alex Lynn. De 21-jarige Canadees begon het seizoen uitstekend met een tweede plaats in de hoofdrace in Barcelona, maar zakte daarna ver weg; na het weekend in Spanje was een negende plek in Abu Dhabi zijn bescheiden hoogtepunt. Rowland maakte meer indruk; in het eerste deel van het seizoen was hij de meest constante coureur van het veld en nam hij zelfs de leiding in het kampioenschap. Uiteindelijk zakte hij terug naar plek negen, maar dit was nog altijd de beste klassering van een MP-coureur in de GP2 ooit.



Met de bekendmaking van DAMS krijgt het GP2-veld voor 2017 meer vorm. Eerder vandaag maakte ART bekend dat Nobuharu Matsushita komend seizoen opnieuw één van de auto's bestuurt, bij Prema zitten komend seizoen Ferrari-talenten Charles Leclerc en Antonio Fuoco in de auto's. Het Nederlandse MP heeft tot dusver één coureur gepresenteerd voor het nieuwe jaar; voormalig Red Bull-talent Sergio Sette Camara.



Lees ook ons interview met Oliver Rowland over zijn jaar bij het Nederlandse MP Motorsport.