Albon promoveert met ART Grand Prix naar GP2

10:13 – Naast de kampioen en de nummer drie van het kampioenschap, respectievelijk Charles Leclerc en Antonio Fuoco, maakt ook de vicekampioen van het afgelopen GP3-seizoen promotie naar de GP2 Series. Alexander Albon schuift op binnen ART Grand Prix, het team waarvoor hij in 2016 ook reed.



Albon was vorig jaar bij ART in de GP3 de teamgenoot van Leclerc, Nirei Fukuzumi en Nyck de Vries. Hij won vier races en deed tot het slotweekend mee om de titel, maar moest deze aan Leclerc laten. Eerder kwam de in London geboren Thai uit in onder meer de Europese Formule 3 en de Formule Renault 2.0 Eurocup. In de Formule 3 werd de 20-jarige Albon in 2015 zevende, een jaar eerder eindigde hij als zevende in de Formule Renault 2.0. Bij ART in de GP2 wordt hij komend jaar de teamgenoot van Nobuharu Matsushita.



Leclerc en Fuoco zijn in 2017 teamgenoten bij Prema, dat nauwe banden heeft met Ferrari. Beide talenten staan onder contract bij Ferrari. In 2016 domineerde Prema het kampioenschap in de GP2 Series.



Bekijk hier het deelnemersveld van de GP2 Series voor het seizoen 2017 tot dusver.