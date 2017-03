Trident laat testzitje innemen door routinier Canamasas

22:15 – Eerder deze week bevestigde Trident in de persoon van Nabil Jeffri haar eerste coureur voor 2017, vandaag (zondag) liet de Italiaanse Formule 2-stal weten de aankomende testweek aan te vangen met Sergio Canamasas in de tweede wagen. De Spanjaard (28) kent de serie maar al te goed: hij maakte zijn debuut in het seizoen 2012.



Giacomo Ricci, in het verleden rijder in de serie en huidig teambaas van Trident, belicht zijn keuze in een persbericht. "We konden in de seizoensafsluitende test op het Yas Marina Circuit al even wennen aan Nabil, we waren zeer onder de indruk van hoe snel hij zich aan kon passen aan de wagen." De Maleisiër maakte in 2016 zijn debuut in de toen nog GP2 Series geheten raceklasse, verder dan één puntenfinish (zevende in de sprintrace op het stratencircuit van Baku) kwam Jeffri niet.



"We zullen eveneens rekenen op de ervaring en het onbetwiste professionalisme van Sergio Canamasas", zei Ricci, "zodat we het seizoen kunnen beginnen met het best mogelijke vooruitzicht." Canamasas werkte in 2014 al samen met Trident: een veelbewogen seizoen kende een paar hoogtepunten (waaronder een podiumplaats in Monaco), maar ook veel problemen. Canamasas versleet in zijn GP2-carrière tot dusver zes teams, verder dan een veertiende plaats in het eindklassement wist hij niet te komen.



Er zullen naast Canamasas meerdere ervarenere rijders te bewonderen zijn tijdens de eerste testsessie van 2017: eerder dit weekend werd bekend dat Campos Roberto Merhi inzet, men werkt aan een overeenkomst voor het gehele seizoen. Johnny Cecotto (27), die acht jaar geleden zijn debuut maakte in de GP2, werd zaterdagavond bevestigd als teamgenoot van Nyck de Vries bij de stal van Rapax.