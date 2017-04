De blikvangers van het nieuwe Formule 2-kampioenschap

10:00 – Bahrein is komend weekend niet alleen het decor van ronde drie van het Formule 1-seizoen, ook van de start van de FIA Formule 2. Na jaren als GP2 door het leven te zijn gegaan heeft de belangrijkste opstapklasse naar de Formule 1 een nieuwe naam, én de steun van de internationale autosportfederatie FIA, gekregen. De drie beste coureurs van vorig jaar (Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi en Sergey Sirotkin) zijn in 2017 als reservecoureur verbonden aan een Formule 1-team, Giovinazzi maakte zelfs al zijn racedebuut. Wie zijn in 2017 de mannen om in de gaten te houden in de F2, wie zijn de F1-talenten van morgen?



Charles Leclerc (Prema)

Startnummer: 1Geboortedatum: 16 oktober 1997 (19 jaar)Nationaliteit: MonegaskischPrestaties in 2016: kampioen GP3 SeriesEerdere prestaties: vierde in Europese F3 (2015), tweede in GP Macau (2015)Bijzonderheid: verbonden aan Ferrari Driver Academy

Antonio Fuoco (Prema)

Veel ogen zullen dit seizoen gericht zijn op een 19-jarige knul uit Monaco. Charles Leclerc, een talent van Ferrari, won in 2016 op indrukwekkende wijze de titel in de GP3 Series en reed al enkele vrije trainingen in de Formule 1 bij Haas. In de Formule 2 rijdt Leclerc komend jaar voor Prema, dat de klasse in 2016 domineerde met Gasly en Giovinazzi. Als Leclerc ook in deze klasse meteen een gooi naar de titel kan doen, lijkt de kans op een Formule 1-debuut in 2017 reëel.Startnummer: 2Geboortedatum: 20 mei 1996 (20 jaar)Nationaliteit: ItaliaansPrestaties in 2016: derde in GP3 SeriesEerdere prestaties: vijfde in Europese F3 (2014), kampioen Florida Winter Series (2014)Bijzonderheid: verbonden aan Ferrari Driver Academy

Louis Delétraz (Racing Engineering)

Prema, dat een kort lijntje met Maranello heeft, is in de Formule 2 een soort Ferrari Junior Team. De teamgenoot van Leclerc is namelijk een ander talent uit de Driver Academy van het Italiaanse team: Antonio Fuoco. Hij reed in 2016 in de GP3, evenals Leclerc, en werd derde in het kampioenschap. Hij baarde vooral opzien door zeer constant te presteren: zo eindigde hij in de eerste zes races bij de eerste vijf. Fuoco moest in de GP3 namens het bescheiden Trident opboksen tegen het dominante ART, het team van Leclerc. Nu, in de F2 als teamgenoot van de Monegask, zal echt blijken welk Ferrari-talent het meest ver in zijn ontwikkeling is. In Maranello zal het duel bij Prema op de voet worden gevolgd.Startnummer: 3Geboortedatum: 22 april 1997 (19 jaar)Nationaliteit: ZwitsersPrestaties in 2016: tweede in Formule V8 3.5Eerdere prestaties: kampioen Formule Renault 2.0 NEC (2015), tweede in Formule Renault 2.0 Eurocup (2015)Bijzonderheid: in 2016 in Renault Sport Academy



Alexander Albon (ART)

Hoe goed is Louis Delétraz? In ieder geval beter dan zijn vader, dat is zeker. Papa Jean-Deniz was in de jaren '90 één van de lachertjes van de Formule 1. Zoonlief Louis beschikt duidelijk over meer talent, maar nu breken de cruciale jaren aan. In 2015 deed Delétraz junior het uitstekend in de Formule Renault 2.0, maar daarbij moet worden aangetekend dat hij al enkele jaren ervaring in deze klasse had. Vorig jaar werd de Zwitser tweede in de Formule V8 3.5, maar de waarde van deze prestatie is door het sterk gedevalueerde veld aldaar lastig in te schatten. Renault nam eind 2016 afscheid van Delétraz, het is aan hem om komend jaar te bewijzen wat hij in zijn mars heeft.Startnummer: 8Geboortedatum: 23 maart 1996 (21 jaar)Nationaliteit: ThaisPrestaties in 2016: tweede in de GP3 SeriesEerdere prestaties: derde in Formule Renault 2.0 Eurocup (2014)Bijzonderheid: voormalig lid Red Bull Junior Team en Renault Sport Academy

Oliver Rowland (DAMS)

Daar was hij ineens in 2016: Alexander Albon. De Britse Thai ontpopte zich tot de belangrijkste rivaal van teamgenoot Leclerc in de strijd om de GP3-titel. Opvallend, aangezien de prestaties van Albon tot 2016 nooit echt opzienbarend zijn geweest; een kampioenschap in de eenzitters wist hij nergens te behalen. In de Formule 2 rijdt hij dit jaar, evenals vorig seizoen in de GP3, voor ART Grand Prix. Winnen is een vereiste bij het succesvolle ART en het is aan Albon om de lijn van 2016 door te trekken.Startnummer: 9Geboortedatum: 10 augustus 1992 (24 jaar)Nationaliteit: BritsPrestaties in 2016: negende in GP2 SeriesEerdere prestaties: kampioen Formule Renault 3.5 (2015), tweede in Formule Renault 2.0 Eurocup (2013)Bijzonderheid: ontwikkelingscoureur Renault F1

Jordan King (MP Motorsport)

Wie van een gokje houdt, doet er wellicht goed aan om wat centen in te zetten op Oliver Rowland als Formule 2-kampioen in 2017. De Brit is 'al' 24 jaar en weet dat de tijd dringt: hij móet kampioen worden in de F2 om kans te houden op een toekomst in de Formule 1. De ingangen bij Renault heeft hij, sinds donderdag is hij de officiële ontwikkelingscoureur van het team, en bij MP Motorsport liet Rowland als rookie in de GP2 vorig jaar prima dingen zien. Voor 2017 durft Rowland de lat hoog te leggen: "Het doel is om het kampioenschap te domineren", sprak hij in de winter. We zijn benieuwd.Startnummer: 15Geboortedatum: 26 februari 1994 (23 jaar)Nationaliteit: BritsPrestaties in 2016: zevende in GP2 SeriesEerdere prestaties: kampioen Brits Formule 3 (2013)Bijzonderheid: in 2016 testrijder Manor Racing

Nyck de Vries (Rapax)

Het had zomaar gekund dat Jordan King in Bahrein niet op de Formule 2, maar de F1-grid gestaan had. Zijn vader had een flinke vinger in de pap bij Manor Racing en King leek, na zijn eerdere testwerk voor het team, één van de gegadigden voor een racestoeltje in 2017. Manor hield echter op te bestaan en daarmee lijkt ook de F1-hoop van King te zijn vervlogen. MP Motorsport pikte King op en in zijn derde jaar in deze klasse moet de Brit in staat worden geacht om het Nederlandse team één of meerdere overwinningen te bezorgen en mee te doen in de strijd om de titel.Startnummer: 18Geboortedatum: 6 februari 1995 (22 jaar)Nationaliteit: NederlandsPrestaties in 2016: zesde in GP3 SeriesEerdere prestaties: kampioen Formule Renault 2.0 Eurocup (2014), kampioen Formule Renault 2.0 Alps (2.0), derde in Formule Renault 3.5 Series (2015)Bijzonderheid: verbonden aan McLaren Young Driver Programme

Het is hem gelukt: een stoeltje veroveren in de Formule 2. Daar mikte Nyck de Vries op na een prima jaar in de GP3 Series, waarin hij twee overwinningen boekte. Ondanks deze zeges stond De Vries in 2016 wat in de schaduw van teamgenoten Leclerc en Albon, die samen om de titel streden. Al jaren maakt De Vries deel uit van het McLaren Young Driver Programme en in de Formule 2 moet hij komend jaar bewijzen dat hij het in zich heeft om dezelfde weg af te leggen als Stoffel Vandoorne. Het voorseizoen was bemoedigend: De Vries was razendsnel tijdens de tests. In welke raceklasse hij de afgelopen jaren ook reed, altijd won de 22-jarige Fries races. Doet hij dat in 2017 ook, dan lonkt iets moois.Door: Roland Mather