Overzicht: de Nederlandse voorgangers van Nyck de Vries

10:01 – Door het vertrek van Daniël de Jong leek het er even op dat we het in 2017 zonder Nederlander in de tot Formule 2 omgedoopte GP2 Series moesten stellen. Nyck de Vries slaagde er echter in om een stoeltje te bemachtigen bij Rapax en dus hebben 'we' toch weer een vertegenwoordiger in deze belangrijke opstapklasse naar de Formule 1. Welke Nederlanders gingen De Vries voor in deze klasse? Een overzicht.



Yelmer Buurman

Seizoen: 2008Team: Trust Team ArdenBeste resultaat: tweede

Giedo van der Garde

De eerste Nederlander in de GP2 Series was Yelmer Buurman; hij reed in 2008 vijf races voor Trust Team Arden, waar de huidige Red Bull-teambaas Christian Horner de scepter zwaaide. Buurman reed naast Sebastien Buemi, die de Formule 1 zou halen, en werd halverwege het seizoen vervangen door Luca Filippi. Een tweede plaats in de tweede race op Magny-Cours was zijn grootste, en enige, wapenfeit.Seizoenen: 2009, 2010, 2011 en 2012Teams: iSport, Barwa Addax en CaterhamBeste resultaat: vijf overwinningen, vijfde plek in eindklassement

Nigel Melker

De tot dusver meest succesvolle Nederlander in de GP2 was Giedo van der Garde. Hij reed vier volledige seizoenen in de klasse en won vijf races, waarvan drie in zijn debuutseizoen. Daarna won hij pas weer in 2012, toen hij namens Caterham voor het laatst uitkwam in de GP2. Van der Garde werd in zijn vier seizoenen in de GP2 Series achtereenvolgens zevende, nogmaals zevende, vijfde en zesde in het eindklassement. In 2010 was hij bij Barwa Addax de teamgenoot van Sergio Pérez, die achter Pastor Maldonando als tweede eindigde in het kampioenschap en vervolgens samen met de Venezolaan promoveerde naar de Formule 1. Van der Garde maakte deze stap na het seizoen 2012.Seizoenen: 2011 (slotrace) en 2012Teams: DAMS, Ocean Racing TechnologyBeste resultaat: vierde

Daniël de Jong

In 2011 mocht Nigel Melker tijdens de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi, speciaal voor rookies, al even aan de klasse ruiken en in 2012 reed de Nederlander een compleet jaar in de GP2 Series. Bij Ocean Racing Technology kende hij gedurende het seizoen drie verschillende teamgenoten, waaronder de latere WEC-kampioen Brendon Hartley. Melker pakte 25 punten, een vierde plek op Silverstone was zijn beste resultaat.Seizoenen: 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016Teams: Rapax, Trident en MP MotorsportBeste resultaat: zevende

Robin Frijns

In 2012 stonden er tijdens enkele GP2-races maar liefst drie Nederlanders aan de start, want naast Van der Garde en Melker dook ook Daniël de Jong op. Hij zette bij Rapax zijn eerste stappen in deze klasse en ging daarna aan de slag bij MP Motorsport, het team van zijn vader. Een hoogvlieger werd De Jong, ondanks zijn ervaring in de GP2, nooit: zijn 21ste plek in het kampioenschap van 2016 was zijn beste klassering. Zijn beste resultaat was een zevende plek in de sprintrace van Singapore in 2013, al leverde zijn P8 in de hoofdrace van Baku (2016) hem meer punten op. Door dat resultaat mocht hij de sprintrace vanaf poleposition beginnen, maar die race viel hij uit.Seizoen: 2013Team: Hilmer MotorsportBeste resultaat: één overwinning

Meindert van Buuren

Kampioen in de Formule BMW in 2010, kampioen in de Formule Renault 2.0 Eurocup in 2011, kampioen in de Formule Renault 3.5 in 2012; Robin Frijns leek in sneltreinvaart op weg naar de Formule 1. In 2013 was de GP2 de logische volgende stap, al viel het niet mee om de financiering van een racestoeltje rond te krijgen. Hij vond uiteindelijk onderdak bij Hilmer en was meteen succesvol: in zijn tweede raceweekend won Frijns de hoofdrace in Barcelona. Om financiële redenen kon de Limburger het seizoen echter niet afmaken.Seizoen: 2015Team: MP Motorsport (één race)Beste resultaat: -

In 2015 beleefde De Jong een zware crash in Spa en tijdens het volgende raceweekend, in Monza, mocht landgenoot Meindert van Buuren hem vervangen bij MP Motorsport. Een succes werd dat niet; Van Buuren crashte in de hoofdrace in de Variante Ascari en verscheen, omdat de schade aan de auto te groot was, niet meer aan de start van de sprintrace. Een vervolg kreeg deze ene race van Van Buuren in Monza niet, zijn korte GP2-avontuur zat er meteen op.