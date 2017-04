Gridpenalty Fuoco; De Vries schuift op naar eerste startrij

8:52 – Nyck de Vries mag de allereerste Formule 2-race uit zijn carrière vanaf de eerste startrij beginnen. De Nederlander had zich als derde gekwalificeerd in Bahrein, maar schuift een plekje op door een gridpenalty voor Antonio Fuoco. De Italiaan had de tweede tijd gereden in de kwalificatie.



Volgens de Formule 2-organisatie zou Fuoco gedurende de sessie Artem Markelov gehinderd hebben. Hij is om die reden drie startplaatsen naar achter gezet en begint de hoofdrace vanaf P5. De Vries vormt met polesitter Charles Leclerc, evenals de Fries én Fuoco afkomstig uit de GP3, de eerste startrij.



Naast Fuoco kregen ook Gustav Malja, Stefano Coletti, Sergio Canamasas en Sean Gelael straffen na de kwalificatie. Malja voor zijn botsing met Nabil Jeffri, de overige drie omdat ze onvoldoende gas terug namen tijdens een virtuele safety car-periode. De vier hebben vijf startplaatsen straf gekregen.



De hoofdrace van de FIA Formule 1 op het circuit van Bahrein begint zaterdag om 12.10 uur.