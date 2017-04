Markelov slaat slag in slotfase en wint F2-ouverture

13:14 – Met een slimme strategie en een perfect bandenmanagement heeft Artem Markelov de ouverture van het FIA Formule 2-seizoen op zijn naam geschreven. De Rus lag op het Sakhir International Circuit lange tijd op de derde plaats, maar werkte zich in de laatste ronden voorbij Norman Nato en Charles Leclerc, die respectievelijk tweede en derde werden. Nyck de Vries viel vanaf de tweede startplaats terug naar P10 en moest daardoor genoegen nemen met slechts één punt.



Na de verplichte bandenwissel leek de strijd om de zege in eerste instantie te gaan tussen Nato en Leclerc. In de vijftiende van in totaal 32 omlopen kwam Nato naar binnen om de medium banden onder zijn Arden-wagen te laten vervangen door softs. Leider Leclerc meldde zich een ronde later bij zijn team, Markelov deed dat pas in ronde achttien. De Russian Time-coureur had een aantal ronden eerder de tweede plaats overgenomen van Nato.



Bij het uitkomen van de pitstraat vond Markelov zich ruim achter Nato en Leclerc terug op plek drie. Op een bepaald punt in de tweede stint had hij tien seconden achterstand op koploper Nato. De Fransman greep direct na de pitstop van Leclerc de macht. Na het verlaten van de pitstraat zocht laatstgenoemde in zijn Prema nog naar grip, waar het rubber van Nato inmiddels in optimale conditie verkeerde. De bij Arden teruggekeerde coureur zette zijn wagen aan de buitenkant van bocht vier naast de auto van de GP3-kampioen en ging hem voorbij.



Nato trok snel een gat van ongeveer drie seconden naar Leclerc, waarmee de zege binnen leek. Zijn Monegaskische achtervolger klokte zo nu en dan wel een snellere rondetijd, maar echt inlopen deed hij niet. Dat deed Markelov op P3 op zijn nieuwere softs juist wel in de laatste ronden. In de 29ste ronde meldde de Rus zich aan de staart van Leclerc, om hem op het rechte stuk van start-finish voorbij te scheuren en vervolgens de jacht te openen op Nato. Ook de Fransman was kansloos toen Markelov in de voorlaatste ronde aan de binnenkant van bocht 4 de aanval opende.



Markelov toonde daarna nog even zijn spierballen en finishte met maar liefst 7,8 seconde voorsprong op nummer twee Nato. Leclerc, die in de kwalificatie superieur was geweest, sloot aan op plek drie. De Monegask had bij de start op de eerste rij gezelschap van Nyck de Vries. De Rapax-coureur had zich oorspronkelijk als derde gekwalificeerd, maar promoveerde als gevolg van een gridpenalty van Antonio Fuoco, de teamgenoot van Leclerc bij Prema, naar positie twee.



De Vries kwam echter nooit in het stuk voor. De Sneker had bij de start te veel wielspin, waardoor hij terugviel naar positie vier. Die hield hij lange tijd vast, maar in de laatste ronden waren zijn banden dusdanig versleten dat hij de ene na de andere coureur zag passeren. Jordan King, Oliver Rowland, Alexander Albon, Luca Ghiotto, Nobuharu Matsushita en Fuoco haalden De Vries allemaal in. Onze landgenoot pakte op plek tien nog wel het laatste punt.



De sprintrace op het Sakhir International Circuit in Bahrein start zondag om 13.15 uur Nederlandse tijd.