Toch geen Coletti, maar oud F1-coureur Merhi bij Campos

21:13 – Stefano Coletti hoeft te elfder ure toch niet af te reizen naar het Circuit de Barcelona-Catalunya. De 28-jarige Monegask, die voor de Formule 2-seizoensouverture was opgeroepen door het team van Adrian Campos, komt bij nader inzien niet in actie in Spanje. Oud-Formule 1-coureur Roberto Merhi neemt de opengevallen plaats over.



Merhi mocht in het voorseizoen al testen voor Campos Racing en is zodoende geen onbekende voor het team. De 26-jarige, die in 2015 dertien Grand Prix-starts maakte voor het inmiddels ter ziele gegane Manor, kwam vorig jaar uit in de LMP2-klasse van het World Endurance Championship. Merhi ziet de Zwitser Ralph Boschung naast zich in de pitbox, deze promoveerde afgelopen winter vanuit de GP3 Series.



Het zal Merhi's eerste raceweekend in de klasse worden die sinds dit jaar als F2 door het leven gaat: de Spanjaard kwam in het verleden nimmer uit in de GP2. Wel reed hij, met succes, in klassen als de F3, GP3 en World Series by Renault.