Leclerc verstevigt leiding in Formule 2-kampioenschap

17:04 – Charles Leclerc is een debutant in de Formule 2, maar verbaast vooralsnog vriend en vijand met zijn sterke optredens in deze opstapklasse. Ook op het Circuit de Catalunya bleef de Monegask de concurrentie voor door in de kwalificatie de poleposition te pakken en uiteindelijk de Spaanse zege naar zich toe te trekken. Met zijn overwinning verstevigt Leclerc zijn leiding in het kampioenschap. De coureur heeft nu 65 punten. Nyck de Vries begon de hoofdrace als derde, maar viel uiteindelijk terug naar de elfde positie.



Bij de start viel de Nederlander vanaf die derde stek meteen een positie terug, gedurende dat eerste rondje moest hij nog twee inleveren. Zodoende kwam de man uit Friesland als vijfde over de meet bij de eerste doorkomst. Voorin was het Luca Ghiotto die even voorbij ging aan Leclerc, maar de Prema-coureur pakte de leiding vrijwel meteen terug. Diverse incindenten waren er in de eerste fase van de race, waardoor er ook een aantal straffen werd uitgedeeld door de wedstrijdleiding. De safety car die volgde omdat Sergio Canamasas zijn auto op de baan had stilgezet verstierde de strategie van De Vries. De Rapax-coureur was op de harde band begonnen, om zo langer door te kunnen dan de rest die op zachte banden de race aanvingen. Echter gooide de neutralisatie roet in het eten. Hij kon niet optimaal profiteren van deze keuze en kon na een wissel naar zachte banden geen potten breken. Hij viel terug naar de achterkant van de grid en vocht zich uiteindelijk naar P11. Net buiten de punten.



Leclec was intussen bezig met een opmars naar voren, iets wat we eerder dit jaar zagen in Bahrein. De Monegask kwam uiteindelijk weer aan de leiding te liggen en bleef Ghiotto en Oliver Rowland voor. De derde Formule 2-zege van Leclerc was daarmee een feit. Achter de top drie finishte Nobuharu Matsushita op de vierde plek, gevolgd door Alexander Albon, Nicholas Latifi, Gustav Malja, Artem Markelov en Jordan King. Ralph Boschung completeerde de top tien.



De Formule 2-sprintrace in Barcelona is zondagochtend om 10.35 uur. Markelov mag deze vanaf pole beginnen, dit omdat de Rus als achtste over de meet kwam in de hoofdrace.