Toch puntje voor De Vries na straf Boschung

9:18 – Zijn wedstrijd verliep allesbehalve volgens plan, maar Nyck de Vries heeft toch nog een puntje overgehouden aan de hoofdrace van de Formule 2 in Barcelona. Uren na de wedstrijd die zaterdagmiddag verreden werd, maakte de organisatie bekend dat onder meer Ralph Boschung een tijdstraf gekregen heeft.



Boschung zou de maximale snelheid gedurende de virtuele safety car-periode hebben overschreden. Hij eindigde de race als tiende, pal voor De Vries, maar is door een tijdstraf van tien seconden achter de 22-jarige Nederlander in de uitslag beland. De Vries neemt zodoende de tiende plek, goed voor één punt, over.



Eerder werd De Vries ook tiende in de hoofdrace van de Formule 2 in Bahrein, waarna hij een dag later keurig zesde werd in de sprintrace. De korte wedstrijd in Barcelona begint zondagochtend om 10.35 uur.