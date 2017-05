Tweede gridpenalty werpt De Vries terug naar P14

19:33 – Nyck de Vries gaat er een hele kluif aan krijgen om een goed resultaat te behalen in de hoofdrace van de Formule 2 in Monaco. Na de kwalificatie heeft de Nederlander, die nog een penalty open had staan van de vorige race, een tweede gridstraf aan zijn broek gekregen. Zijn achtste plaats in de kwalificatie wordt zodoende omgezet in slechts een veertiende startplaats, zo heeft de organisatie bevestigd.



In aanloop naar het raceweekend in Monaco wist De Vries al dat hij een gridpenalty van drie plaatsen zou krijgen, dit vanwege zijn botsing met Antonio Fuoco in Barcelona. In Monte Carlo zat hij diezelfde Fuoco wederom dwars: de wedstrijdleiding oordeelde dat De Vries in de laatste bocht op de racelijn bleef en Fuoco, die bezig was aan een snel rondje, daarmee hinderde. Het leverde hem nogmaals drie plaatsen straf op.



De hoofdrace van de Formule 2 begint vrijdag om 11.30 uur. Overigens kan De Vries moed putten uit het verleden: vorig jaar wist Artem Markelov de hoofdrace te winnen vanaf de vijftiende startplek.