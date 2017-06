Rowland duikelt na tijdstraf van vierde naar zevende stek

18:51 – Slecht nieuws voor Oliver Rowland: de juniorrijder van Renault, die in de Formule 2 zijn kunsten mag vertonen achter het stuur van een van de wagens van DAMS, heeft zijn vierde plaats van de hoofdrace in Baku in rook op zien gaan. De Brit werd teruggezet naar de zevende plaats, nadat hij een tijdstraf kreeg voor te hard rijden onder de gele vlag.



Het terugzetten van Rowland is koren op de molen van Charles Leclerc, die dankzij zijn overwinning van zaterdag al behoorlijk uitliep op zijn Britse titelrivaal. De Monegask ziet zijn voorsprong groeien van 22 naar 28 punten, aangezien het verschil tussen een vierde en een zevende plaats zes punten is. Doordat Rowland terug wordt gezet mag hij in de sprintrace van zondagochtend overigens wel vanaf de tweede plaats starten.



Spekkopers van de straf van Rowland, die tien tellen aan de broek kreeg, zijn Artem Markelov, Norman Nato en Jordan King. De Rus, Fransman en Brit schuiven allen één plaatsje op. Nyck de Vries - die overigens keurig tweede werd in Baku - ziet zijn teamgenoot Johnny Cecotto tegen een straf aanlopen: de Venezolaan heeft te hard gereden in de pitstraat tijdens zijn kortstondige optreden in Azerbeidzjan. Aangezien een gridstraf geen effect heeft, Cecotto moest toch al als laatste starten, heeft de wedstrijdleiding besloten om hem zondag vanuit de pits te laten vertrekken.