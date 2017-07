Sette Camara verliest P2 door gebrek brandstofmonster

21:16 – Het leek even zo mooi voor Sergio Sette Camara, de jonge Braziliaan van het Nederlandse Formule 2-team MP Motorsport. De 19-jarige reed op de Red Bull Ring naar een zeer puike tweede startplaats na een sterke kwalificatie te hebben afgeleverd. Starten zal hij echter niet vanaf de voorste startrij doen: Sette Camara, een voormalig Red Bull Junior, had te weinig brandstof in zijn bolide om een monster af te kunnen geven.



"De wagen van Sette Camara had minder dan de vereiste liter brandstof in de tank en daardoor heeft de wedstrijdleiding niet een goed monster kunnen innemen", zo laat de Formule 2-organisatie weten. De Braziliaan is zodoende uit de uitslag van de kwalificatie geschrapt en moet daardoor de hoofdrace vanaf de allerlaatste startplaats (de twintigste) aanvangen.



Antonio Fuoco is de eerste spekkoper van het terugvallen van Sette Camara, waar logischerwijs elke coureur op polesitter Charles Leclerc na van profiteert. Fuoco, de Prema-collega van Leclerc, stijgt naar de eerste startrij. Nyck de Vries ziet zijn zevende startplaats omvormen naar een zesde stek.