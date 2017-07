Markelov wint sprintrace Formule 2, Leclerc finisht niet

11:12 – Voor de tweede keer dit seizoen, na de openingsrace van het seizoen in Bahrein, heeft Artem Markelov een race in de Formule 2 gewonnen. De Rus had poleposition voor de sprintrace op de Red Bull Ring en reed relatief onbedreigd naar de zege. Kampioenschapsleider Charles Leclerc haalde de finish niet.



Leclerc is dit jaar de grote man in de Formule 2; na de zege van Markelov in de hoofdrace in Bahrein won de Monegask vier van de volgende acht races. Ook in Oostenrijk was hij zaterdag de beste, met als gevolg dat hij de sprintrace aanving vanaf P8. Zijn start was prima en Leclerc schoof op naar de vijfde stek, maar een touché met teamgenoot Antonio Fuoco maakte aan einde aan zijn race. Hij tikte de Italiaan aan en strandde in het alpengras.



Dat bood concurrenten van Leclerc de kans om wat terrein goed te maken in de titelstrijd en Markelov en Oliver Rowland, respectievelijk derde en tweede in de titelstrijd, lieten deze mogelijkheid niet liggen. Markelov liep door zijn overwinning vijftien punten in, Rowland pakte tien punten door als derde over de finish te komen. Toch blijft de achterstand van de twee op Leclerc aanzienlijk: de Monegask staat nog altijd een punt of vijftig voor.



Tussen Markelov en Rowland eindigde Alexander Albon als tweede. Ralph Boschung begon de race vanaf P2, maar een zeer slechte start wierp hem meteen ver terug. Vanuit het achterveld knalde Raffaele Marciello op de vrijwel tempoloze Boschung, met een safety car-fase als gevolg. Nyck de Vries reed prima en leek op weg naar punten, maar werd in de slotfase uit de wedstrijd gereden door Robert Vișoiu. De Roemeen waagde een veel te optimistische poging om De Vries te passeren, met een dubbele uitvalbeurt voor de twee als gevolg.



De volgende races in de Formule 2 zijn al over een week, op het circuit van Silverstone.