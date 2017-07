Leclerc eindigt ook in zesde F2-kwalificatie bovenaan

17:00 – Charles Leclerc blijft het seizoen in de Formule 2 op grootse wijze domineren. Voor de zesde keer in zes pogingen heeft de Monegask poleposition veroverd, ook op Silverstone was hij een klasse apart.



Leclerc declasseerde op Silverstone het hele veld; met zijn 1.38.427 was hij bijna een halve seconde sneller dan de concurrentie. Oliver Rowland, de nummer twee, gaf precies 0,458 seconde toe op de Prema-coureur, die in alle sectoren tijden neerzette waar niemand aan wist te komen. Deze zesde poleposition van het seizoen levert Leclerc opnieuw vier punten op, waarmee hij zijn leidende positie in het kampioenschap verder verstevigt. De voorsprong van het Ferrari-talent op Rowland, de nummer twee van de titelstrijd, bedraagt nu 53 (!) punten.



Norman Nato en MP Motorsport-coureur Jordan King vormen zaterdag de tweede startrij voor de hoofdrace van de Formule 2 op Silverstone, Artem Markelov kwalificeerde zich als vijfde. Hij is de nummer drie van het kampioenschap. Nyck de Vries kende een teleurstellende sessie en kwam niet verder dan de elfde plek.