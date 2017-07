Leclerc ook rokend en zonder spiegel de beste in F2

16:57 – In de Formule 2 draait het dit seizoen maar om één man: Charles Leclerc. In Silverstone gaf de Monegask zaterdag een nieuwe demonstratie van zijn klasse. Ondanks wat problemen met zijn eigen auto won het talent uit de Ferrari Driver Academy de hoofdrace op zijn sloffen, met een ruime marge.



De manier waarop Leclerc dit jaar het Formule 2-kampioenschap domineert is ongekend: in alle kwalificaties was hij de beste, in de hoofdraces werd hij drie keer eerste en één keer derde. Alleen in Monaco ging het mis in de eerste race, maar dat was buiten zijn schuld: door een technisch probleem moest hij, terwijl hij aan de leiding reed, opgeven.



Datzelfde leek in Silverstone te gaan gebeuren, want na acht rondjes kwam er ineens rook uit de achterkant van zijn auto. Dikke rookpluimen leken te duiden op een uitvalbeurt en Leclerc stuurde zijn auto de pits in, maar tot verbazing van alles en iedereen ging hij na een bandenwissel gewoon weer op pad. De rook verdween en het tempo van de auto bleek nog altijd dik in orde: het gat dat Leclerc in de eerste rondjes geslagen had, bleef in het restant van de race intact. Hij bereikte de finish negen seconden eerder dan de concurrentie. Ook een ander probleem met zijn auto, een spiegel die spontaan afbrak, deerde het grote talent uit Monaco geenszins.



De concurrentie werd ditmaal aangevoerd door Norman Nato. De Fransman schoot bij de start naar P2 en stond de hele race onder druk van Oliver Rowland, maar wist de Brit achter zich te houden. Daarmee bewees hij Leclerc een dienst, Rowland is als nummer twee van het kampioenschap op papier immers de belangrijkste concurrent van de Monegask. Toch zal het weinig uitmaken, de voorsprong van Leclerc is zó immens dat de in principe titelstrijd niet spannend zal worden. Zijn marge ten opzichte van Rowland bedraagt al 63 punten.



Voor de Nederlander Nyck de Vries was de race in Silverstone, evenals vorige week in Oostenrijk, al voorbij voordat deze begon. Aan het eind van de opwarmronde viel het vermogen weg, met een uitval als gevolg.