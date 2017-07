Latifi wint, De Vries pakt punten na geweldige inhaalrace

11:04 – In Barcelona was hij er eerder dit jaar al dichtbij, maar gooide hij met een fout in de slotfase zijn eigen glazen in. In Silverstone is het echter alsnog raak voor Nicholas Latifi: hij boekte zijn eerste zege in de Formule 2. De uitblinker van de race was Nyck de Vries: hij eindigde na een sensationele inhaalrace als zevende.



Latifi reed op Silverstone een strakke race: hij startte vanaf poleposition, kwam goed van zijn plek en behield de leiding tot de finish. In Barcelona gaf hij eerder dit jaar een zege uit handen door in de slotfase van de baan te schieten, ditmaal hield het Renault-talent zijn auto in het juiste spoor. Ook een safety car-fase, die eindigde met nog twee rondjes te gaan, bracht de Canadees niet van de wijs. Hij won voor de Italiaan Luca Ghiotto.



De late safety car was zeer slecht nieuws voor Oliver Rowland. De Brit had in de openingsronde aanvaringen met Jordan King en Artem Markelov en kreeg voor laatstgenoemde duel een tijdstraf van vijf seconden opgelegd. Omdat het veld door de safety car ineen schoof eindigde Rowland, die vrijwel de hele race op P3 lag, buiten de punten. Markelov mocht naar het podium, kampioenschapsleider Charles Leclerc eindigde als vijfde. Hij werd in de slotronde, nadat de safety car van de baan gegaan was, nog ingehaald door Sergio Canamasas.



Nyck de Vries moest de sprintrace in Silverstone helemaal achteraan beginnen als gevolg van zijn DNS op zaterdag en leek dus bij voorbaat kansloos voor een goed resultaat, maar de Fries reed een fenomenale race. In de eerste ronde schoof hij al op naar P12 en vervolgens wist hij zich naar de achtste stek te vechten. Door de tijdstraf van Rowland werd het McLaren-talent uiteindelijk als zevende geklasseerd en pakte hij twee punten.



Bovenaan het kampioenschap is de situatie helder: de voorsprong van Leclerc is gigantisch. Markelov is door het resultaat van de sprintrace de nieuwe nummer twee, maar heeft 67 punten minder dan de Monegask.