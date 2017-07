Ferrucci mag bij Trident opwachting maken in Formule 2

10:21 – De 19-jarige Santino Ferrucci, de Amerikaanse ontwikkelingsrijder van Haas, maakt komend weekend zijn debuut in de Formule 2. Zo valt op te maken uit de deelnemerslijst die de organisatie van de klasse dinsdagavond publiceerde. De nummer veertien van het huidige GP3-kampioenschap neemt het tweede zitje bij Trident in, een plek die eerder dit jaar nog werd bezet door Sergio Canamasas, Raffaele Marciello en Callum Ilott.



Dat Ferrucci in de F2 deelneemt betekent ook direct dat DAMS, diens werkgever in de GP3, op zoek moet naar een vervanger. Coureurs die hun opwachting maken in de klasse die direct onder de Formule 1 staat mogen namelijk niet ook nog in de GP3 uitkomen, zo staat in het reglement beschreven.



Na zijn debuutweekend in de F2 mag Ferrucci nog iets langer in Hongarije blijven: het team van Haas heeft de jonge Amerikaan aangewezen voor beide in-season testdagen die op de dinsdag en de woensdag na de Grand Prix plaatsvinden.