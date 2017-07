De Vries opnieuw naar het podium, zege Matsushita

11:13 – Nyck de Vries heeft alle reden om met een goed gevoel de zomerstop in te gaan. Nadat hij zaterdag derde werd in de hoofdrace, haalde de Nederlander ook in de sprintrace van de Formule 2 op de Hungaroring het podium. De Vries bereikte de finish als derde, de winst ging naar Honda-talent Nobuharu Matsushita.



Met zijn twee derde plaatsen van dit weekend verdubbelt De Vries in één klap zijn hoeveelheid podiumplaatsen van dit jaar. De debutant in deze klasse stijgt bovendien naar de achtste plaats in het kampioenschap.



In de sprintrace sloeg De Vries zijn slag vooral bij de start. Hij moest de race aanvangen vanaf de zesde startplek, maar lag na één bocht derde. Hij profiteerde van de slechte starts van Alexander Albon en Norman Nato, die samen op de eerste rij stonden, en glipte naar voren. De beste start had Matsushita; de Japanner ging vanaf de vierde startplek naar de leiding. Luca Ghiotto, als derde aan de wedstrijd begonnen, volgde op P2.



Het tempo van Ghiotto zakte in naarmate de race vorderde en in rondje 21 zag De Vries kans om de Italiaan te passeren. Hij smeet zijn auto aan de binnenkant van bocht twee en rukte op naar de tweede plaats. Deze positie verloor hij later aan Oliver Rowland, die na zijn zege in de hoofdrace een knappe tweede plaats behaalde in de sprintrace. Charles Leclerc, de leider in het kampioenschap, reed een solide wedstrijd en werd vierde.



Voor Matsushita is het zijn tweede overwinning van het jaar, eerder won hij de sprintrace in Barcelona. Komende week mag hij voor het eerst testen in de Formule 1, hij neemt een testdag voor zijn rekening bij Sauber.