Leclerc en Rowland gediskwalificeerd na hoofdrace

4:27 – Winnaar Charles Leclerc en nummer drie Oliver Rowland zijn na de Formule 2-hoofdrace op Spa-Francorchamps gediskwalificeerd. Tijdens de technische keuring na afloop van de wedstrijd bleek dat de bodemplaat van de auto van beide coureurs te veel is afgesleten. Hierdoor belandt de overwinning bij Artem Markelov. Luca Ghiotto maakt er een dubbelslag van voor Russian Time, Antonio Fuoco is nu als derde geklasseerd. Nyck de Vries schuift op naar P5 in zijn debuutrace voor Racing Engineering.



Leclerc was zaterdag superieur in de hoofdrace op Spa. De Monegask zegevierde met meer dan 26 seconden voorsprong op nummer twee Markelov. Laatstgenoemde had Rowland de tweede plaats in de laatste meters ontfutseld, al ging dat duel niet volgens de regels. Rowland drukte Markelov bij het uitkomen van de laatste chicane van de baan, desondanks moest de Brit de Rus laten passeren. Voor die felle strijd kregen beide rijders een tijdstraf van vijf seconden opgelegd: Rowland wegens het buiten de baan drukken van een andere rijder, Markelov wegens het voordeel halen uit het overschrijden van de baanlimieten. Ondanks de tijdstraf bleef Markelov zijn teamgenoot Ghiotto voor.



Prema, de werkgever van Leclerc, heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de uitsluiting van de coureur. Volgens het team is de hevige slijtage geen opzet en het gevolg van de karakteristieken van het circuit van Spa-Francorchamps. Van DAMS, waarvoor Rowland uitkomt, is niet duidelijk of het wel of geen protest aantekent tegen de uitsluiting van Rowland.



Leclerc en Rowland zijn de nummers één en twee van het Formule 2-klassement. De Ferrari-junior heeft 54 voorsprong op het Renault-talent. Voor hun diskwalificatie was het gat nog 66 punten.