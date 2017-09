Ghiotto loopt tijdstraf op, Fuoco erft Formule 2-zege

3 september 2017 – Voor het tweede achtereenvolgende weekend is de coureur die in de hoofdrace van de Formule 2 als eerste finishte, de zege ontnomen. Luca Ghiotto, die na een enerverende slotfase op Monza als eerste over de meet kwam, heeft een tijdstraf gekregen voor het afsnijden van een chicane. Zodoende erft Antonio Fuoco de overwinning.



Het is de eerste overwinning voor Fuoco in de F2: zijn aanvankelijke finishplaats was al een nieuw hoogtepunt, aangezien de 21-jarige Italiaan tot dusver niet verder was gekomen dan twee derde plaatsen. Ghiotto neemt de vierde plaats in; de tijdstraf die hij heeft opgelopen werpt hem ook achter Nobuharu Matsushita en Nicholas Latifi.



Ghiotto is niet de enige rijder die een straf heeft gekregen: Alexander Albon is tien seconden teruggeplaatst vanwege een samenkomen met Norman Nato. De Britse Thai valt daardoor van P5 terug naar P14. Ook Nyck de Vries, die lange tijd op weg leek naar de overwinning, is bestraft: de Nederlander heeft twintig seconden aan zijn eindtijd toegevoegd gekregen aangezien hij als schuldige is aanwezen voor het incident tussen hem en Charles Leclerc.