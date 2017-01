Pigot blijft bij ECR, team AJ Foyt switcht naar Chevrolet

21:14 – Spencer Pigot komt ook dit jaar uit voor Ed Carpenter Racing (ECR) in de IndyCar Series. De 23-jarige Amerikaan heeft bij het team een contract getekend voor de races op de permanente en stratencircuits, zo is dinsdag bekendgemaakt.



Na in 2015 de titel in de Indy Lights te hebben veroverd, debuteerde Pigot een jaar later bij Rahal Letterman Lanigan Racing op het hoogste niveau in de Amerikaanse openwielracerij. Halverwege 2016 stapte hij over naar de stal van Ed Carpenter voor de wedstrijden die niet op een oval werden verreden. Teameigenaar Carpenter kwam zelf in actie op de ovals en deze invulling van de samenwerking wordt in 2017 gecontinueerd. J.R. Hildebrand is in de nieuwe IndyCar-jaargang in vaste dienst van ECR. De Amerikaan is de opvolger van de naar Penske vertrokken Josef Newgarden.



AJ Foyt Racing, de equipe van racelegende AJ Foyt, neemt voor het komende seizoen afscheid van Honda om verder te gaan met motoren en aero kits van Chevrolet. Deze stap zit al in de pijplijn sinds begin oktober vorig jaar bekend werd dat Ganassi de omgekeerde weg bewandelt en van Chevrolet- naar Honda-materiaal overstapt. Conor Daly en Carlos Munoz vormen in 2017 de line-up van AJ Foyt.