Chilton wil totaalplaatje verbeteren in tweede IndyCar-seizoen

16:45 – Na twee seizoenen in de Formule 1, als rijder van het noodlijdende Marussia, keerde Max Chilton de Europees georiënteerde raceklasse de rug toe en beproefde hij zijn geluk in de Verenigde Staten. De inmiddels 25-jarige Brit klom via de Indy Lights op naar de hoofdmoot, de IndyCar Series. Aldaar kende hij een lastig debuutjaar bij Chip Ganassi Racing: toch mocht Chilton aanblijven voor een tweede seizoen. Dit jaar verwacht hij meer.



"Ondanks dat het een erg steile leercurve was, heb ik oprecht genoten van het seizoen 2016", laat Chilton in gesprek met de officiële website van de IndyCars weten. "Nadat ik in de F1 had gereden leek het me verstandiger om eerst een parttime seizoen in de Indy Lights te doen, omdat de cultuurshock anders wel erg groot zou zijn geweest."



Tweemaal eindigde Chilton in de top tien: op de Phoenix Raceway, in wat zijn allereerste ovalrace in de IndyCars was, werd de Brit zevende. Aan het einde van het seizoen werd Chilton nog eens tiende, dat was op Watkins Glen. "Ik denk dat ik op de circuits die mij liggen, zoals Road America en The Glen, wel heb laten zien wat ik in mijn mars heb."



"Het is mij duidelijk geworden waar het om draait in de IndyCars: het totaalplaatje moet kloppen. Je moet maximaliseren op straatcircuits, permanente banen en ovals." Chilton had naar eigen zeggen echter veel pech op de stratencircuits, iets waar hij zegt gespecialiseerd in te zijn. "Afgelopen jaar ging het daar mis, maar ik ben daar normaal gesproken erg sterk. Als ik kans wil maken op een hoge klassering in het kampioenschap, moet ik daar echt verbeteren."



Naast Chilton debuteerde er in 2016 in de persoon van Alexander Rossi een tweede oud-F1-coureur in de IndyCars. De Amerikaan kende eveneens een lastig seizoen, maar maakte zijn hele jaargang in één klap onvergetelijk door de Indianapolis 500 te winnen. In de Greatest Spectacle In Racing werd Chilton overigens vijftiende.