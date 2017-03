Preview: kan Pagenaud zijn IndyCar-titel verdedigen?

15:30 – Voor degene die dacht dat de Formule 1-winterstop kwellend lang was, het kan nog erger. De IndyCar Series reden in 2016 hun laatste race van het jaar op 18 september: daarna was het stil. Na 25 weken rust wordt die stilte eindelijk doorbroken: de Amerikaanse openwielwereld ontwaakt uit haar winterslaap met de seizoensouverture in St. Petersburg, Florida. GPUpdate.net blikt vooruit.



Terugkijkend op het vorige seizoen was het niet een bijzonder spannende, wat betreft het kampioenschap. Simon Pagenaud kon in zijn tweede seizoen bij Penske in de beginfase van het jaar een grote voorsprong opbouwen, waarna niemand hem meer passeerde. Teammaat Will Power kwam nog het dichtst bij: de Australiër, die wegens ziekte de eerste race moest missen, leek op een bepaald moment de aanval in te kunnen zetten. Twee slechte resultaten in de slotraces deden hem echter de das om.

Penske en Chevrolet oppermachtig

Hongerige vedettes en talenten onder druk

De rivaliteit tussen Honda en Chevrolet liep als een rode draad door 2016 heen. Aanvankelijk waren de Amerikaanse wagens véél beter dan die van het Japanse merk: de eerste zege van Honda kwam pas op de Indianapolis Motor Speedway, toen Alexander Rossi met ontzettend veel geluk de Indy 500 wist te winnen . Later in het jaar voegde Graham Rahal daar in Texas, na een bloedstollende strijd met James Hinchcliffe, een tweede zege aan toe.Voor de rest was het Chevy wat de klok sloeg, en dan met name het team van Penske. Pagenaud won vijfmaal, Power vier keer en Juan Pablo Montoya stond één keer op het hoogste treetje. In de jacht naar zijn tweede titel zal Pagenaud vooral zijn ogen op nieuwbakken collega Josef Newgarden houden. De Amerikaan heeft het stoeltje van Montoya, die na zijn zege in St. Pete niets meer klaarspeelde, mogen innemen. Newgarden wordt door veel Amerikanen als de nieuwe hoop in bange dagen gezien. Ook zijn teamgenoten hebben een hoge pet van hem op, zo bleek al Chip Ganassi Racing moet Honda aan successen helpen. De Japanse fabrikant wil in 2017 partij bieden aan het dominante Chevrolet en heeft met de stal van vedettes Scott Dixon en Tony Kanaan een grote speler aan zich gebonden . Honda en Ganassi waren in de afgelopen 21 jaar bijzonder sterk: de combinatie werd negenmaal kampioen. Waar Dixon, de viervoudig kampioen, in 2016 nog een race wist te winnen, staat zijn Braziliaanse teammaat al jaren droog. De inmiddels 42-jarige Kanaan zegevierde voor het laatst in de slotrace van 2014.

De overige deelnemers

Ook die andere bekende Braziliaan, publiekslieveling Helio Castroneves, wacht lang op nieuw succes. Spider-Man is nog altijd een factor in de kwalificaties – ook vorig jaar scoorde hij twee polepositions – maar in de races is Castroneves vaak ongelukkig. Een hele rits aan podiumplaatsen doen in ieder geval blijken dat de Braziliaan nog altijd scherp is. Bovendien wil de man die zijn achttiende seizoen bij Penske ingaat maar al te graag een vierde Indy 500-zege aan zijn totaal toevoegen, wat hem in het lijstje 'all time greats' zou brengen.Hongerige wolven zijn er genoeg: talenten zijn er te over. Met Sebastien Bourdais, James Hinchcliffe, Graham Rahal, Ryan Hunter-Reay en Ed Carpenter liggen er voldoende mannen op de loer die in het verleden hebben bewezen op het juiste moment toe te kunnen slaan. Voor Carlos Muñoz en Conor Daly (beiden overgestapt naar Foyt) wordt het een make-or-break jaar, Marco Andretti zal willen aantonen niet slechts te teren op zijn beroemde achternaam. De Amerikaan kende een zeer beroerd 2016.

De kalender

In Europa waren we hem alweer een beetje vergeten, maar Mikhail Aleshin (door de Amerikanen correct uitgesproken als 'al-joos-jin') timmert hard aan de weg in de VS. Op Pocono scoorde hij zijn eerste pole, om deze tijdens de race om te zetten in een tweede plaats. Aan de hand van de ijzersterk van zijn zware blessures teruggekeerde Hinchcliffe kan Schmidt Peterson Motorsports wellicht voor verrassingen zorgen.Hij vertikt het om deel te nemen aan de wedstrijden op (straten)circuits, maar op de ovalen banen staat Ed Carpenter vrijwel altijd zijn mannetje. De teambaas annex rijder heeft een minder 2016 achter de rug en kondigde in september al aan sterk terug te keren. Zijn wagen wordt ingenomen door Spencer Pigot als er niet op een Speedway wordt gereden. J.R. Hildebrand is het team fulltime komen versterken, de runner-up van de Indy 500 van 2011 neemt de opengevallen plaats van Newgarden in.Max Chilton en Charlie Kimball mogen terugkeren bij Chip Ganassi, Takuma Sato is overgestapt naar Andretti. Rossi kan op veel krediet rekenen door zijn Indy 500-zege, maar de Californiër weet zelf maar al te goed dat het dit jaar beter moet. Over de gehele breedte kwam de 25-jarige in de rest van de jaargang tekort. Oudgediende Oriol Servia heeft een deal voor de Indy 500 en de doubleheader in Detroit, Montoya maakt voor de Greatest Spectacle In Racing een eenmalige terugkeer.

Door: René Oudman





Weinig wijzigingen in het IndyCar-programma: de wedstrijd op de Phoenix Raceway is een aantal weken naar achter geschoven, de Firestone 600 op de Texas Motor Speedway vindt als de weergoden geen roet in het eten gooien gewoon plaats in het tweede weekend van juni. Terug van lang weggeweest is Gateway Motorsports Park: de razendsnelle oval in Madison, Illinois staat voor de eerste keer sinds 2003 weer op de kalender . Ook in 2017 is er slechts één wedstrijd buiten de Verenigde Staten: in het derde weekend van juli wordt het stratencircuit in het Canadese Toronto aangedaan.De afgelopen jaren was de Firestone Grand Prix of St. Petersburg een Penske-aangelegenheid: de laatste twee keren won Montoya, in 2014 reed Power als eerste over de finishlijn. Castroneves is met drie overwinningen de succesvolste coureur op het 2,9 kilometer lange baantje, waar 110 ronden op het programma staan. De race start om 18.00 uur Nederlandse tijd.